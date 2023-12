Mariah Carey – "All I Want for Christmas Is You"



"Šī ir dziesma, ar kuru kājās var piecelt jebkuru ballītes apmeklētāju. Un šo dziesmu es lielākoties cenšos pietaupīt līdz ballītes beigām un atskaņot kā pēdējo pasākumā, kas ir pirms Ziemassvētkiem. Svētku sajūta garantēta un labs garastāvoklis arī."