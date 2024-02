Iegurņa pamatnes muskulatūra tiek dēvēta par sievietes ķermeņa balstu, un tās veselība ietekmē ne tikai fiziskās funkcijas, bet arī kopējo labsajūtu un seksuālo baudu. Kāpēc ir svarīgi stiprināt iegurni un kā to darīt pareizi, stāsta topošā fizioterapeite, intīmpreču veikala "SexyStyle" meistarklases "Sievietes ķermeņa balsts: iegurņa pamatnes attīstīšana veselībai un baudai" vadītāja Laura Zutere.

Iegurņa pamatnes muskulatūras veselībai ir nozīmīga loma mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tā nodrošina ļoti būtiskas organisma funkcijas – balsta mazā iegurņa orgānus, stabilizē mugurkaulu, novērš nesaturēšanu, apasiņo iegurni, kā arī nodrošina to, ka varam izjust seksuālo baudu. Pētījumi rāda, ka sievietes ar spēcīgu iegurņa pamatnes muskulatūru vērtē savu seksuālo dzīvi kā labāku un izbauda spēcīgākas kontrakcijas orgasma laikā, kas paspilgtina sajūtas gan pašai, gan vīrietim. To attīstot, mazinās arī dažādas seksuālās disfunkcijas, libido trūkums vai grūtības sasniegt baudas kulmināciju.

Viedoklis, ka par iegurņa muskulatūru ir jādomā tikai grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā, jo tikai tad tas ir aktuāli, ir mīts. "Mūsdienās pieaug to sieviešu skaits, kuras saskaras ar kādu no iegurņa disfunkcijām – urīna vai fēču nesaturēšanu, iegurņa noslīdējumu, seksuālās baudas un libido trūkumu un citām problēmām –, kas bieži ir nevis grūtniecības vai dzemdību sekas, bet mūsu dzīvesveida ietekme. Sēdošs darbs, mazkustīgums, stress un citi faktori tieši ietekmē iegurņa pamatnes darbību," skaidro Laura Zutere.

Pareiza, apzināta iegurņa pamatnes muskulatūras trenēšana uzlabo seksuālo funkciju, piemēram, palielina baudu un samazina sāpes vai diskomfortu, paaugstina libido, atvieglo dzemdību procesu, palīdz novērst dažāda veida nesaturēšanas, kā arī samazināt to iespējamu risku nākotnē (piemēram, pēc dzemdībām), mazina iegurņa orgānu noslīdējumus un sniedz vēl citus ieguvumus.

Iegurņa pamatnes treniņi sākas ar apzināšanos, kur šī muskulatūra vispār atrodas, lai spētu to aktivizēt. Ir jāieņem ērta, stabila pozīcija – parasti tas ir guļus uz muguras, uz sāna vai sēdus ar atbalstītu muguru un kājām, atbalstītām pret zemi. Sākumā ir svarīgi iemācīties elpot ar diafragmu, veicot dziļu ieelpu caur degunu un sajūtot, kā piepūšas vēders, un pēc tam veicot lēnu, garu izelpu caur muti. Pēc tam var pamēģināt iegurņa muskulatūru vienkārši sasprindzināt. Tam var palīdzēt dažādas vizualizācijas metodes, piemēram, iedomājoties, ka šī muskulatūra ir lifts, kas sasprindzinājuma brīdī ceļas uz augšu un atslābinājuma brīdī lēnām laižas uz leju. Sajust šo muskulatūru var palīdzēt arī piemēroti iegurņa muskulatūras trenažieri.

"To ievietojot makstī, nereti var labāk izprast, kā jāveic sasprindzinājums. Neatņemama sastāvdaļa ir arī vēdera šķērsmuskuļa aktivizācija, kuru vislabāk var apgūt zinoša speciālista uzraudzībā. Pēc tam pareiza elpošana ir jāapvieno ar šo muskuļu sasprindzinājumu, to veicot tieši izelpas laikā," skaidro Laura.

Kā izvēlēties piemērotāko trenažieri?

"Es teiktu, ka Kēgela vingrojumi no pirmsākumiem ir pamats tam, ko mēs šodien saprotam ar iegurņa pamatnes muskulatūras trenēšanu. Taču joprojām šo nosaukumu mēdz izmantot, lai runātu par tiem pašiem vingrojumiem iegurņa muskulatūras attīstīšanai," skaidro speciāliste.

Kēgela vārdu ražotāji bieži vien izmanto mārketingā, to piedēvējot visparastākajām vaginālajām bumbiņām. Taču ir būtiska atšķirība. Parasto jeb standarta bumbiņu forma nav anatomiski piemērota iegurņa muskulatūras trenēšanai, kā arī tās bieži ir nepiemērota materiāla, smaguma vai grūti kopjamas. Nepiemērotu bumbiņu izmantošana treniņu nolūkam nedos labu efektu.

