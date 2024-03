Drīzumā rīta kafiju un gaišos vakarus baudīsim sava mājokļa āra atpūtas zonā, tāpēc ir pēdējais laiks sākt to gatavot vasaras sezonai. Lai balkonu vai terasi sagatavotu siltajam laikam, nav jāiegulda daudz līdzekļu. IKEA interjera dizainers sniedz padomus un iesaka viegli īstenojamus risinājumus par zemu cenu.

Daļa ieteikto risinājumu IKEA pieejami par tagad zemāku cenu. Pildot apņemšanos sniegt labāku ikdienas dzīvi daudziem, uzņēmums februārī samazināja cenas vairāk nekā tūkstotim mājokļa labiekārtošanas preču.

Ievies kārtību

IKEA interjera dizaina nodaļas vadītājs Dariuss Rimkus stāsta, ka jaunākajā ikgadējā IKEA pētījumā par dzīvi mājās noskaidrots – kārtība un tīrība ir galvenais, kas ceturtdaļai Latvijas iedzīvotāju mājās sniedz prieku un komfortu.

“Vēl jo vairāk, trešdaļai Latvijas iedzīvotāju kārtība mājās ir svarīgākais garīgās labsajūtas saglabāšanas faktors. Manuprāt, tas attiecas uz visām mājokļa zonām, tai skaitā balkonu un terasi. Bieži vien mēs par tiem aizmirstam un tos pārvēršam par pieliekamo, kurā glabāt mantas, ko lietojam reti vai nelietojam nemaz,” dizaineris apgalvo un atgādina – ja balkons ir neliels, tajā pieejamā telpa kļūst vēl vērtīgāka. Lai radītu atpūtas zonu, lietas vajadzētu nevis turēt uz grīdas, bet atrast tām atbilstošu glabātavu vai atdot kādam, kuram tās nepieciešamas. Viņš arī piebilst, ka ikviens nevajadzīgo var ziedot vai apmainīt pret ko citu.

Ja balkons ir šaurs un garš, vietas taupīšanai noderēs HYLLIS plaukti (no 13 EUR), ar kuriem var pilnībā izmantot vietu uz sienas. Augšējos plauktos var izvietot puķupodus un apakšējos – citus priekšmetus. Tomēr, lai ietaupītu vietu un uzglabātu vairāk mantu, vienmēr var izmantot kastes, piemēram, SAMLA (no 1,99 EUR) plastmasas kastes ar vāku, kas ir caurspīdīgas, tāpēc vienmēr redzams to saturs. Dažiem plauktiem ir pat speciāli caurspīdīgi pārklāji (no 3 EUR), kas plauktu var pārvērst par mini siltumnīcu vai pasargāt priekšmetus no vēja vai lietus.

Atsvaidzini mēbeles

Interjera dizainers aicina pēc tam, kad no mantām esi atbrīvojies un ieviesis kārtību, apskatīt savas pašreizējās āra mēbeles. D. Rimkus atklāj – ja āra mēbeles izgatavotas no alumīnija, plastmasas, plastmasas rotangpalmas vai tērauda, tām nav nepieciešama apkope. Dažiem dabiskajiem materiāliem, piemēram, akācijai, eikaliptam un citiem masīvkokiem, parasti laiku pa laikam vajadzīga neliela apkope: reizēm mēbeles jānomazgā ar vieglu ziepjūdeni un, kad tās netiek izmantotas, jābūt uzliktam pārklājam.

“Lai gan parasti koka āra mēbeles ir beicētas vai krāsotas, es ieteiktu tās papildus apstrādāt ar VÅRDA beici (no 8,49 EUR), lai novērstu plaisāšanu un pagarinātu kalpošanas laiku. Cik bieži tas darāms? Tas atkarīgs no atrašanās vietas, lietošanas veida un laikapstākļu iedarbības. Piemēram, mēbelēm, kas atrodas brīvā dabā, nepieciešama atkārtota krāsošana, kad lietus pilieni virsmā iesūcas, nevis veido mazas lāsītes uz virsmas. Ja no krāsotām mēbelēm sāk lobīties krāsa vai tās izskatās nolietotas, pārkrāso tās ar ārdarbiem paredzētu krāsu,” iesaka D. Rimkus.

Atsvaidzini iekārtojumu ar tekstilu un apgaismojumu

Interjera dizainers uzskata, ka tekstils un apgaismojums ir mājīguma pamatakmeņi. Tekstilizstrādājumi pārvērš jebkuru telpu. Tas ir vienkāršākais veids, kā atsvaidzināt iekārtojumu par ļoti pievilcīgu cenu. Tomēr der atcerēties, ka audumiem jābūt īpaši paredzētiem izmantošanai ārā – ūdensizturīgiem, izturīgiem pret saules stariem un netīrumiem, kā arī viegli kopjamiem.

“Vēsus vakarus omulīgākus un siltākus var padarīt, izmantojot paklāju (piemēram, VIRKLUND par 17,99 EUR). Ar to var arī ātri atsvaidzināt iekārtojumu, skatam aizsedzot nolietotas grīdas. Atpūtas zonas un āra mēbeļu izskatu var uzlabot arī sēdvietas paliktņi (piemēram, KUDDARNA par 5 EUR), ar kuriem skaistumu atgūs pat vecākas mēbeles. Pielāgo tos paklājam un radi vēlamo noskaņu,” iesaka interjera dizainers. Viņš sniedz vēl vienu noderīgu padomu: SOLIG tīkls (10 EUR) ne tikai izdaiļo āra atpūtas zonu, bet arī sniedz sava veida drošības un mājīguma sajūtu, veidojot sienu starp privāto telpu un pasauli.

Viņš apgalvo arī, ka āra atpūtas zona, līdzīgi kā pats mājoklis, ar īsto apgaismojumu acumirklī kļūst omulīgāka. Izvēlies āra gaismekļus, piemēram, piekaramās lampas vai lampiņu virtenes, ar uzlādējamām vai saules baterijām, lai apgaismojums būtu izmantojams kā dienā, tā naktī un siltos vakarus varētu vērst maģiskus, pārmērīgi netērējot elektroresursus. Piemēram, SOLVINDEN kolekcijas āra apgaismojums iegādājams no 7,99 EUR.

“Daudzi āra atpūtas zonu nespēj iztēloties bez augiem un ziediem. Nedaudz improvizējot un ņemot talkā iekaramos puķupodus, vari izveidot pats savus gaisa dārzus. Izmanto telpu pilnībā, liekot lietā dažādu krāsu un tekstūras puķupodus, kas iekarināti atšķirīgos augstumos,” iesaka interjera dizainers.

Veic āra mēbeļu regulāras apkopes

Interjera dizainers iesaka – lai pagarinātu āra mēbeļu, spilvenu un sēdvietas paliktņu kalpošanas laiku, tie regulāri jātīra, pat ja tie īpaši paredzēti lietošanai ārā.

“TOSTERÖ āra mēbeļu pārvalki (no 20 EUR) ļauj saglabāt mēbeles labā stāvoklī, kad tās netiek lietotas. Pirms aizvelc rāvējslēdzēju, pārliecinies, ka sēdvietas paliktņu polsterējums ir pilnīgi sauss. Salokāmās mēbeles ieteicams salocīt, iegūstot vairāk vietas, un līdz nākamajai izmantošanas reizei glabāt zem jumta. Atceries, ka ziemā mēbeles vēlams uzglabāt vēsā un sausā telpā,” atzīst IKEA interjera dizainers.

