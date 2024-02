Tekstilizstrādājumi ir lielisks veids, kā interjeram piešķirt dzīvīgumu un par pieņemamu cenu atsvaidzināt jebkuru telpu. Un runa nav tikai par izskatu – tekstilizstrādājumiem ir būtiska nozīme, lai mājoklis būtu mājīgs, silts un personisks. Interjera dizainers dalās ar padomiem, kā pavasarīgi atsvaidzināt mājokli, pateicoties risinājumiem, kuru izmaksas ir līdz 15 eiro vērtībā.

Nelielas izmaiņas rada būtisku efektu

Nelieli aksesuāri virtuves atjaunināšanai

Relaksācijas oāze guļamistabā

"Istaba izskatīsies jauna, vienkārši nomainot gultas veļu pret citu krāsu vai rakstu, saskaņojot aizkarus un spilvenus. Piemēram, ja vēlies guļamistabā radīt svaigāku noskaņu, to iespējams viegli panākt, izvēloties gultas veļu svaigā pavasara krāsā (piemēram, NATTSVÄRMARE cena sākas no 9,99 eiro) vai ar ziedu rakstiem," skaidro Rimkus.

