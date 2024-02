Mājokļa vai kādas atsevišķas telpas papildināšana ar jauniem akcentiem vienmēr ir iedvesmojošs process. Vēlme finansiāli izdevīgi atjaunot mājokļa interjeru bieži vien ir aktuāla daudziem, tāpēc efektīvu metožu izmantošana ikdienas dzīves uzlabošanai ir jo īpaši svarīga. IKEA interjera dizainers dalās ar padomiem, kā izdevīgi sakārtot un modernizēt virtuvi – vienu no apmeklētākajām telpām mājoklī – un ietaupīt naudu.

"Lai gan, gatavojot ēdienu, virtuvē pavadām daudz laika, ir svarīgi to pavadīt kvalitatīvi, tāpēc es vienmēr domāju, kā šo procesu padarīt jautrāku. To panākt, piemēram, izmantojot virtuves piederumus un aksesuārus, kas vienlaikus atvieglos arī gatavošanu. Tie var arī palīdzēt samazināt pārtikas atkritumu daudzumu, dzīvot ilgtspējīgāk un veidot sakārtotāku un funkcionālāku vidi," saka IKEA Interjera dizaina nodaļas vadītājs Darius Rimkus.

Interjera dizainers dalās ar risinājumiem līdz 5 eiro vērtībā, kas palīdzēs sakārtot virtuvi un uzlabot tajā pavadīto laiku. Dažus no ieteiktajiem risinājumiem IKEA iespējams atrast par jaunu, zemāku cenu: lai nodrošinātu pieejamību pēc iespējas vairāk cilvēkiem, IKEA no 1. februāra samazinājis cenas vairāk nekā 1000 interjera preču.

IKEA samazina cenas

Ar mērķi veicināt labāku ikdienas dzīvi daudziem cilvēkiem, IKEA no 2024. gada februāra samazinājis cenas vairāk nekā 1000 preču. Cenas tiks samazinātas ievērojamai mājokļa mēbeļu klāsta daļai, aptverot simtiem preču dažādās kategorijās – sākot no tādām ikoniskām mēbelēm kā dīvāni, atpūtas krēsli, dažādi uzglabāšanas risinājumi un beidzot ar interjera priekšmetiem. Piemēram, cena kastei DRONA samazināta no 3,99 eiro līdz 2,99 eiro, plauktam KALLAX - no 44,99 eiro līdz 39,99 eiro, kumodei ar atvilktnēm MALM - no 59,99 eiro līdz 49,99 eiro, rakstāmgaldam MICKE - no 99 eiro līdz 79 eiro. Tie, kas vasaras sezonai sāk gatavoties laikus, atradīs NÄMMARÖ kolekcijas preces par zemāku cenu. Cenas tiks samazinātas arī dažādiem guļamistabas tekstilizstrādājumiem, piemēram, siltajai segai SMÅSPORRE, kā arī rāmim TROFAST un daudziem citiem mājas interjera risinājumiem.