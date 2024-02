Vēl zemākas cenas mēbelēm un mājas aksesuāriem

Cenas samazinātas ievērojamam klāstam mājokļa mēbeļu, aptverot simtiem preču dažādās kategorijās – sākot ar tādām ikoniskām mēbelēm kā dīvāni, atpūtas krēsli un dažādi uzglabāšanas risinājumi un beidzot ar mājas aksesuāriem. Piemēram, cena kastei DRONA samazināta no 3,99 eiro līdz 2,99 eiro, plauktam KALLAX – no 44,99 eiro līdz 39,99 eiro, kumodei ar atvilktnēm MALM no 59,99 eiro līdz 49,99 eiro, rakstāmgaldam MICKE – no 99 eiro līdz 79 eiro. Tie, kas vasaras sezonai sāk gatavoties laikus, varēs iegādāties NÄMMARÖ kolekcijas preces par zemāku cenu. Cenas samazinātas arī siltajai segai SMÅSPORRE, rāmim TROFAST un daudziem citiem mājas interjera risinājumiem.