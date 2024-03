Pirms Lieldienām

Apsver, vai vēlies gatavot pilnīgi visu. Pat ja gatavošana tev patīk, tai nav jāaizņem viss tavs brīvais laiks. Tā kā konditorejas izstrādājumu cepšana ir laikietilpīga un gadījumā, ja neviens no ģimenes locekļiem nav pieteicies to darīt, ir vērts apsvērt alternatīvas. Piemēram, iegādājoties saldētu torti, ietaupīsi ne tikai naudu, bet arī laiku: tās sagatavošana pasniegšanai prasīs tikai 15 minūtes.

Izlem, kas būs ēdienkartē, un plāno Lieldienu pirkumus savlaicīgi. Daži gadu no gada gatavo tradicionālus ēdienus, savukārt citi ik reizi svētku galdam meklē jaunas receptes. Taču neatkarīgi no tā, ko esi nolēmis celt galdā, ieteicams sagatavot iepirkumu sarakstu, jo tā ietaupīsi vairāk laika un naudas nekā par cienastu sākot prātot tikai veikalā. Tad gatavošanās noritēs vieglāk, ātrāk, ekonomiskāk un mierīgāk.

Izvēlies praktiskus galda klāšanas risinājumus, kurus varēsi izmantot arī pēc svinībām. Piemēram, uz APTITLIG virtuves dēlīša (2,99 EUR) var pasniegt uzkodas – augļus, dažādus sierus utt. Koka izstrādājumi svētku galdam piešķirs silti dabisku izskatu. KORKEN pudeles ar aizbāzni un burkas ar vāku (no 1,49 EUR) ne tikai izskatīsies estētiski, bet būs arī parocīgas. Tās ir lielisks risinājums arī pārtikas uzglabāšanai ledusskapja durvīs un izmantojamas gandrīz visam, no salātu mērcēm līdz desertiem.

Ēdiena gatavošanai un pasniegšanai izmanto caurspīdīgus pārtikas traukus. IKEA 365+ kolekcijas trauki ar vāku (no 2,49 EUR) ir izgatavoti no stikla, kas piemērots lietošanai cepeškrāsnī, un tos var lietot gan kā cepeškrāsns, gan kā servēšanas traukus. Caurspīdīgie un askētiskie trauki galdam piešķirs patīkami atsvaidzinošas dvesmas.

Pēc Lieldienām

Pēc svētkiem ēd cienasta pārpalikumus , kurus pareizi uzglabājot, vari saglabāt svaigus. Ir lielāka iespēja, ka ēdiena pārpalikumus apēdīsi, ja tos glabāsi atsevišķos traukos ar cieši piegulošiem krāsainiem vākiem (izmanto, piemēram, HAVSTOBIS piecu trauku komplektu par 9,99 EUR). Tā varēsi gan saglabāt ēdienu svaigu, gan novērst aromātu un garšu sajaukšanos. Trauki palīdzēs nodrošināt, ka pārtika saglabājas svaiga un ledusskapī ir labi saskatāma, tāpēc par to neaizmirsīsi, jo mēs mēdzam ēst to, kas ir acu priekšā.

Ietaupi pārtiku ar ÖVERMÄTT pārtikas aizsargu komplektiem (no 4,99 EUR). Ļoti bieži mēs vienā reizē neizmantojam visu citronu, apelsīnu, cukini vai konservu kārbas saturu. Pārtikas aizsargi ir kā vāciņi, kas palīdz gan pārtiku, gan dzērienus ilgāk saglabāt svaigus. Tie ir ideāli piemēroti visam, no burkām un stikla traukiem līdz augļiem un dārzeņiem, un palīdz ietaupīt naudu, jo, produktus nosedzot, novēršam to ātrāku sabojāšanos un izmešanu.

