Manā skatījumā, bez "aplipinātām sienām" varēja iztikt arī Nacionālā apvienība (NA), jo arī NA gadījumā darbojas prognozējamības efekts. Te varētu iebilst, ka galu galā pa deputāta vietai ieguva vēl piecas politiskās grupas, tomēr, manuprāt, cilvēki, kuri balsoja par tām, nebalsoja par kādām oriģinālām idejām EP kontekstā. Balsoja vienkārši par partijām, kuras atbalsta. Ja pilsonis nacionālajā līmenī balso par, teiksim, "Apvienoto sarakstu", nekāds ļaunums, šī, pēc pilsoņa domām, neradīsies, ja kāds no AS būs arī EP. EP ir vēl viens "tusiņš", kurā it kā piestāv būt kādam pārstāvim no partijas, par kuru es balsoju. Pie mandāta netikušo "zaļzemnieku" gadījumā nepietiekošais balsu skaits varētu būt saistīts nevis ar partijas atbalstītāju masveida novēršanos no ZZS, bet ar to, ka šai elektorāta daļai EP neliekas piepūles vērts "tusiņš".