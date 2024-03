Kā vērtēt daudzos pārpratumus un neskaidrības būvniecības procesā, kas rada zaudējumus, neapmierinātību, domstarpības un visbeidzot – vēlmi lauzt iepriekš noslēgtos būvniecības līgumus? Vai šāda situācija palīdz būvniecībai attīstīties un sabiedrībai kopumā gūt lielāku pārliecību, ka mēs varam darīt labāk un nepārmaksāt, nezaudēt Eiropas līdzfinansējumu? Atbilde ir nē.

2023. gadā būvniecības rādītāji sāka uzlaboties un nozare spēja kopējo izlaides apjomu palielināt par 18,9% salīdzinājumā ar 2022. gadu. Priecēja arī fakts, ka šāds nozares sniegums ir bijis viens no būtiskiem faktoriem, kas pie nelabvēlīgajiem ārējiem apstākļiem pērn ļāva Latvijas ekonomikai noturēties salīdzinoši labā formā. Nozare ir spērusi kārtējo soli debirokratizācijas virzienā, un mēs esam pārliecināti, ka pēc Ekonomikas ministrijas izstrādātās 42 grozījumu pakotnes pieņemšanas birokrātijas mazināšanai, nekustamā īpašuma attīstīšana un būvniecības nozare kopumā Latvijā piedzīvos nu jau būtisku izrāvienu.

Vai mums izdosies tikt ārā no šīs mūžīgās cīņas? Es ticu, ka jā, jo runājot ar būvuzņēmējiem, būvmateriālu ražotājiem, arhitektiem, inženieriem, ministrijām un citiem ar nozari saistītiem profesionāļiem, visi ir apņēmības pilni. Līdz ar to arī publiskajam pasūtītajam ir jābūt gatavam pielikt vienu soli šo pārmaiņu virzienā. Tomēr, lai tas notiktu, ir jāmaina pieeja un domāšana attiecībā uz būvniecību, proti,

Daudzi procesi jau ir mainīti un pielāgoti, lai šo domstarpību plaisu mazinātu, bet kā redzam, tā joprojām pastāv. Līdz ar to ir jāmēģina saprast, kur meklēt iespējas uzlabojumiem. Piemēram, McKinsey & Company savā pārskatā ( The construction productivity imperative | McKinsey, 2015 ) norāda, ka risku parādīšanos, izmaksu pieaugumu, darbu izpildes termiņa kavējumu un konfliktus bieži izraisa vāja projektu vadība, nepietiekama komunikācija, problēmu un riska pārvaldības trūkumi, līgumu pārpratumi.

Nav pārsteidzoši, ka visi saskaras ar identiskiem izaicinājumiem un norāda, ka pie tiem ir jāstrādā. Bet labā ziņa ir, ka gan pasaulē, gan arī Latvijā būves top. Un ir labi, ka ir veiksmes stāsti un ir arī gūtas mācības, jo no kļūdām ir jāmācās, nevis tās jāpaslauka zem paklāja. Arī pasūtītājam šajā ziņā ir jābūt godīgam pret sevi un pret visiem procesā iesaistītajiem, nepaslaukot problēmas zem paklāja, bet gan tās atzīstot un risinot. Piemēram, pasūtītājs nedrīkst ignorēt būvuzraudzības procesu, jo būvuzraugam ir jābūt pasūtītāja pārstāvim būvlaukumā bez jebkādiem kompromisiem. Pasūtītājam rūpīgi jāizvēlas un pienācīgi jāatalgo būvuzraudzība, atmetot pārsvarā visur ietverto norēķinu proporcionāli būvdarbiem un ieviešot ikmēneša maksājumu. Ikmēneša maksājums nodrošina, ka arī būvuzraudzības uzņēmums var veikt ikmēneša norēķinus ar darbiniekiem, tādējādi neradot pārrāvumus būvniecības procesu kavēšanās dēļ. Šī ir reāla problēma, ko var risināt, mainot norēķinu kārtību, neturot būvuzraudzības uzņēmumu ķīlnieka lomā.

Pretendentiem, kuri piedalās iepirkuma procesā, mērķis ir uzvarēt. Teorētiski pasūtītājs var sagaidīt, ka piedāvājums ietvers šo nepieciešamo trīsvienību ātri–lēti–kvalitatīvi, bet tā kā noteikums ir "zemākā cena", tad pretendenti dara visu, lai sasniegtu zemāko cenu, kas var novest pie absurda. Situācijās, kad pretendentiem vairs nav pārliecības, kad visi piedāvājumi tiks vērtēti pēc vienādi augstiem standartiem, tiek meklēts lētākais risinājums, kas iespējams nav pats kvalitatīvākais. Tādēļ pie zemākas cenas principa, pašam pasūtītājam ir jāizdara pamatīgs mājasdarbs – pat vairāk nekā uz simts procentiem, jo tikai šādi varēs iegūt vēlamo. Šīs bažas un risku ienākšana ir arī tas, kas izraisa bailes un nevēlēšanos rīkoties, jo tik tikko projekts iziet no plānotā rāmja, kas jau sākotnēji ir bijis nepareizs, tā iestājās riski, ka nāks sodi, ES līdzfinansējuma zaudēšana un jauni iepirkumi.

Pēdējo gadu notikumi ar COVID-19 un karadarbības sākums Ukrainā saasināja vēl vienu būtisku problēmu, proti, publiskos iepirkumos, ar ļoti retiem izņēmumiem, ilgtermiņa būvniecības līgumos netiek piemērota jēgpilna indeksācija. Rezultātā, neatkarīgi no tā, kurš būvuzņēmējs uzvar iepirkumā, būtisku cenu svārstību rezultātā nosolītās cenas ietvaros nav iespējams izpildīt būvniecības līgumā pielīgto. Un šeit nav runa par būvnieku neprofesionalitāti, sagatavojot piedāvājumu, bet līguma neelastību situācijās, kas radušās no pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ. Tādējādi būvnieka izvēle faktiski ir starp līguma izpildi ar zaudējumiem un iespējamu uzņēmuma maksātnespēju vai līguma laušanu ar soda sankcijām, tai skaitā, aizliegumu zināmu laiku piedalīties publiskos būvniecības iepirkumos.

Šis, iespējams, ir tas brīdis, kad ir jāizvērtē, vai zemākās cenas princips vismaz PIB iepirkumos ir tas piemērotākais, un jāsāk izmantot dzīves cikla aprēķins vai pašreiz jau esošais Publiskā iepirkumā noteiktais "saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma" princips. Papildinot to ar jēgpilnu indeksāciju, izpratni par principiem un standartiem visā ieceres realizācijas gaitā, mēs izvairītos no nelicenzētu programmu izmantošanas, nesaprotami zemām materiālu un pakalpojumu cenām, un arī no tā, ka plānošanas procesā ir izlaists kāds būtisks komponents, kurš vēlāk pasūtītājam vai būvniekam ir jākompensē.