Faktu pārbaude: 'Rīgas Satiksmes' autobusos krievvalodīgajiem nav jāsēž tikai transportlīdzekļa aizmugurē

Viens no galvenajiem Krievijas propagandas ieročiem ir ar dažādiem paņēmieniem un provokācijām it kā pierādīt, ka krievvalodīgos ārpus Krievijas apspiež. Tā propagandas kanāli pasniedza arī ziņu par to, ka Latvijā mēģinās mazināt divvalodību publiskajā vidē, piemēram, pārdošanā. Nedēļas nogalē mikroblogošanas vietnē "Twitter" vairāki lietotāji dalījās ar attēlu, kurā redzams paziņojums uz papīra lapas, kurš vēsta, ka krievvalodīgajiem pieejamas tikai sēdvietas transportlīdzekļa aizmugurē. Foto it kā uzņemts "Rīgas Satiksmes" transportlīdzeklī. Portāls "Delfi" pārliecinājās, ka tā nav taisnība – Rīgas sabiedriskajā transportā šādus paziņojumus neizvieto.

Augstāk redzamajā attēlā gan nav redzams pats pirmais fotogrāfijas publicētājs, taču šis konts ierakstu ir izdzēsis. Tomēr tas nav traucējis attēlam brīvi izplatīties tālāk. Vēlāk sestdienā šo foto publicējis kāds cits konts, kura tvīti gan nav publiski pieejami. Taču ar ieraksta ekrānšāviņu tālāk dalījušies jau citi lietotāji. Attēlā redzama papīra loksne uz kuras latviski un krieviski uzdrukāts "Cienījamie pasažieri! Sēdekļi krievvalodīgajiem tikai autobusa aizmugurē!". Blakus papīra loksnei redzama "Rīgas Satiksmes" e-talona simbolika. Nav gan norādīts ne reisa numurs, ne īsti saprotams, kurā vietā transportlīdzeklī šāds paziņojums būtu atrodams.

Šī informācija ir izvietota nesankcionēti un ir provokācija. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 17, 2022

A/S "Rīgas Satiksme" portālam "Delfi" skaidro, ka šīs publikācijas ir provokācija. "Mēs neesam izgatavojuši un izvietojuši šādus paziņojumus. Lūdzām arī darbiniekus pārbaudīt transportlīdzekļus un nekas tāds nav atrasts. Tie ir pilnīgi meli," tā portālam skaidro uzņēmuma pārstāve Baiba Bartaševica. Turklāt paziņojums vēsta tieši par sēdvietām autobusā. Uzņēmumā skaidro, ka autobusos nav tādas vietas, kur šādi varētu novietot paziņojumu un blakus būtu atrodams e-talona simbols. Tāpat uzņēmums lūdzis ļaudīm būt aktīviem un ziņot, kādā reisā un kādā laikā šis attēls ir uzņemts, taču neviens nav atsaucies.

Bez tam aizdomas rada gan paziņojuma formāts, gan tajā izmantotā valoda. Sabiedriskajā transportā dažādiem paziņojumiem visbiežāk izmanto digitālos ekrānus vai, piemēram, aicinot transportlīdzeklī lietot sejas maskas, lielākus uzrakstus uz tā durvīm kombinācijā ar uzskatāmiem attēliem. Turklāt uz šāda veida paziņojumiem jābūt atrodamam arī "Rīgas Satiksmes" logo, tā skaidro uzņēmumā. Bet izmantotā valoda raisa aizdomas, ka teksta autors labi nepārvalda latviešu valodu. Iespējams ir pat izmantots kāds no automātiskajiem tulkotājiem. Piemēram, vārda "sēdvietas" vietā izmantots vārds "sēdekļi", kuru šādā kontekstā latviešu valodā neizmanto. Kā arī terminu "krievvalodīgie" parasti izmanto plašāk – krievu valodu saziņai Latvijā izmanto arī citas mazākumtautības, piemēram, ukraiņi, poļi, baltkrievi. Tātad, ja šāds paziņojums būtu īsts, diskriminēti tiktu arī citu tautību pārstāvji.

Tātad apgalvojums par segregāciju Latvijā nav patiess. "Rīgas Satiksme" paziņojumus, ka krievvalodīgajiem atļauts sēdēt tikai transportlīdzekļa aizmugurē, nav izvietojusi, kā arī pēc pārbaudes šādi paziņojumi nav atrasti. Taču paziņojuma formāts norāda uz to, ka visticamāk tā ir provokācija.