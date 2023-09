Oglekļa dioksīda izmeši no vieglajiem auto būtiski palielina Eiropas Savienības transporta nozares emisijas apjomu. Tomēr, tā kā ielās izbrauc arvien vairāk elektromašīnu, gaidāms, ka piesārņojuma rādītāji samazināsies. Protams, būtu naivi uzskatīt, ka elektroauto pieaugošās popularitātes pamatā ir tikai ekoloģiski apsvērumi, tomēr fakts paliek fakts – tā kā eiropiešiem ekoloģija kļūst arvien svarīgāka un elektrotransports kļūst par ikdienas transportu, tam nākas attaisnot arvien lielākas cerības.

"The Wall Street Journal" dati to apstiprina. Izdevums raksta, ka pērn, salīdzinot ar 2021. gadu, elektroauto pārdošanas apjomi pasaulē pieauga par 68% un sasniedza 7,8 miljonus eksemplāru. Tikai Eiropā vien gandrīz 14 no 100 pērn reģistrētajām jaunajām mašīnām bija pilnībā elektriskas.

"Zīmoliem mēdz būt kādas tieši tiem raksturīgas problēmas, taču elektromobiļi tās nemanto. Piemēram, ja konkrēta ražotāja automātiskā transmisija vai atsevišķi dzinēji ir bijuši ne pārāk veiksmīgi, elektromašīnās šādu problēmu nebūs, jo to konstrukcijā šo komponentu gluži vienkārši nav. Piemēram, par "Jaguar" automašīnām ir ļoti daudz stereotipu, no kuriem daļa ir arī pamatota. Bet elektriskais "I-Pace" ir kā no citas pasaules un cilvēku uztverē nesaistās ar "Jaguar" vecajiem modeļiem. Tāpēc vajag atteikties no 20 gadus veciem stereotipiem par vienu vai otru ražotāju. No tehniskā viedokļa, elektroauto ir vienkāršāki, tajos ir mazāk kustīgu detaļu, un šodien dažādu zīmolu transportlīdzekļiem vienā segmentā ir vairāk līdzību nekā jebkad agrāk," rezumē Raimonds Zandovskis.