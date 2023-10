Raidījuma eksperts elektriskās mobilitātes jautājumos šoreiz ir "Virši" elektrouzlādes tīkla attīstītājs un ilgtspējas projektu vadītājs Anrijs Tukulis. Viņš ar elektroauto pasauli ir pazīstams jau gadus sešus, izmēģinājis ļoti daudzus Eiropas tirgum paredzētos elektroauto modeļus, pārbaudot to uzlādes un akumulatoru specifiku. Tāpat, 2018. gadā testējot "e-mobi" elektrouzlādes tīklu, ar elektrospēkratiem apbraukājis gandrīz visu Latviju.

Elektroautomobiļu tirgus joprojām paplašinās, un "The Wall Street Journal" dati to apstiprina. Salīdzinot ar 2021. gadu, elektroauto pārdošanas apjomi pasaulē pieauguši par 68% un sasniedz 7,8 miljonu vienību. Eiropā vien 14 no 100 pērn reģistrētajām jaunajām automašīnām bija simtprocentīgi elektriskas.