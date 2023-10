Ja līdz šim no ārvalstīm ievesto automašīnu pircēju ierasto TOP-3 veidoja BMW , " Volkswagen " (VW) un " Audi " zīmoli, tad šogad līderu trio iespraukusies " Volvo " automobiļu marka. Pieprasījums pēc šī zīmola automašīnām gada laikā pieaudzis par 42%, turklāt īpatsvars kopējā tirgū sasniedzis 16,3%, pamatoti "apdraudot" līdera BMW pozīcijas, liecina "autoDNA" apkopotie dati.

Konkrētu modeļu mērauklā pirmās divas vietas ieņem tieši "Volvo" ar "XC60" (3,6% no visu zīmolu modeļiem) un "V70" (2,82%). Ne velti šie ir arī populārākie modeļi lukturu zagļu vidū, un tāpēc pēc tiem ir liels pieprasījums melnajā tirgū. "BMW 320" modelis ir populārākais no šī zīmola, taču kopējā rangā ir tikai piektais (2,04%) aiz priekšā esošajiem VW modeļiem "Golf" un "Passat".

Autobraucēji arvien izvēlas iegādāties galvenokārt tikko no ārvalstīm ievestu automašīnu ar "maģisko" nobraukumu līdz 200 000 km un tādu, kas it kā nav bijis iesaistīts ceļu satiksmes negadījumos. Šī gada pirmo deviņu mēnešu laikā Latvijā ievestas kopumā 32 000 lietotas automašīnas, kas gan ir par 5,84% mazāk, ja salīdzinām ar līdzīgu laika periodu gadu iepriekš.

Balstoties uz iesakņojušajiem stereotipiem sabiedrībā, auto pircēji turpina priekšroku dot padomam, ka jāpērk tieši "melnas krāsas BMW no Vācijas". Tieši šī zīmola automašīnas joprojām ir pārliecinoši pirmajā vietā – to īpatsvars kopējā no ārvalstīm ievesto automašīnu tirgū, veidojot 17,38%. Turklāt šogad pirkto lietoto auto apjoms kāpis par vēl 33,4%.