No nākamā gada 1. janvāra " Audi " Ingolštates rūpnīca uzsāks oglekļa neitrālu ražošanu. No turienes ceļu pie klientiem uzsāks jaunie "Audi Q6 e-tron" saimes modeļi. "Audi" vides aizsardzības programma "Mission:Zero" paredz, ka klimatneitrāla ražošana 2025. gadā tiks panākta visās uzņēmuma rūpnīcās.

"Audi" par ražošanas un loģistikas jautājumiem atbildīgais valdes loceklis Gerds Valkers uzsver: "Vides aizsardzība ir viens no "Audi" korporatīvās stratēģijas stūrakmeņiem. Ingolštates rūpnīcā, uzsākot atjaunīgas enerģijas izmantošanu, ir sperts nozīmīgs solis ceļā uz oglekļa izmešu neitrālu automobiļu ražošanu." Lai šo ambiciozo mērķi sasniegtu, "Audi" īsteno četru principu konceptu.

Trešais koncepta princips ir "Audi" enerģijas iepirkšana no oglekļa ziņā neitrāliem enerģijas piegādātājiem. Kopš 2012. gada sākuma "Audi" ražo automobiļus Ingolštatē, izmantojot tikai "zaļo" elektroenerģiju. Šī agrīnā pāreja ļāva zīmolam kļūt par ilgtspējas pionieri šajā nozarē.

Šādā veidā rūpnīca gandrīz visu nepieciešamo enerģiju iegūst no atjaunīgajiem resursiem. Ceturtais un pēdējais princips ir – visas emisijas, no kurām "Audi" vēl nespēj izvairīties (ne vairāk kā 10% no sākotnējām oglekļa emisijām), tiek kompensētas, iegādājoties oglekļa kredītus, kas ir sertificēti saskaņā ar augstākajiem kvalitātes standartiem, piemēram, Zelta standartu. Ingolštates rūpnīcā tas ietver arī loģistiku rūpnīcā.