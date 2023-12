Līdz šim bijām paraduši domāt, ka elektroauto akumulatori tikai patērē enerģiju jeb uzkrāj to un izmanto auto darbināšanai. Tomēr ir modeļi, kas var ne tikai uzkrāt, bet arī dalīties savos krājumos. Piemēram, tādās elektromašīnās kā "Kia EV6" un "Niro", kā arī "Hyundai Ioniq 5" un "Ioniq 6", elektriskajā "Genesis" un vairākos Ķīnas modeļos ir integrēta V2L tehnoloģija (Vehicle to Load – no auto uz ārējo patērētāju), kas ļauj akumulatora elektrību novadīt uz citām ierīcēm. V2L sistēmas jauda gan nav īpaši liela un ir domāta ierīcēm, ko slēdz pie parastās 220 voltu elektroligzdas, piemēram, kafijas automāts, dators, zāles trimeris un jebkurš cits mājsaimniecības aparāts.

Tomēr, attīstoties tehnoloģijām, ražotāji sāka apspriest daudz plašāku divvirzienu uzlādes koncepciju. Tādējādi V2H (Vehicle to House – no auto uz māju) ļaus no transportlīdzekļa akumulatora piegādāt elektrību mājoklim, bet V2G (Vehicle to Grid – no auto uz tīklu) ļaus nodot to elektrotīklā.