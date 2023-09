Tāpat "Cayenne Turbo E-Hybrid" standarta aprīkojumā tiek iekļauts arī "Porsche Torque Vectoring Plus" ("PTV Plus"), papildaprīkojumā pieejama "Porsche" dinamiskā šasijas kontrole (PDCC) un aizmugurējās ass stūrēšana.

GT pakotnei ir īpaši melni akcenti auto priekšpusē, melni riteņu arku paplatinājumi, jumta spoilera sānu uzlikas no oglekļa šķiedras, centrā novietotas "Turbo GT" titāna izplūdes sistēmas caurules un aizmugurējais gaisa izkliedētājs no oglekļa šķiedras. Arī jumts izgatavots no vieglas oglekļa šķiedras. "Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé" ar GT pakotni no 0 līdz 100 km/h ieskrienas 3,6 sekundēs un sasniedz maksimālo ātrumu – 305 km/h.

Jaunais "Turbo E-Hybrid" ir otrais no trim hibrīda modeļiem, ko "Porsche" izlaidīs tirgū 2023. gadā. Jau tagad to iespējams pasūtīt, un tā cena sākas no 182 500 eiro, ieskaitot PVN un tirgum specifisku aprīkojumu. "Coupé" versijas cena sākas no 185 990 eiro. "Cayenne Turbo E-Hybrid" ar GT pakotni, kura cena sākas no 215 490 eiro, ir pieejams tikai tajos tirgos, kuros vietējo noteikumu dēļ vairs nav pieejams "Cayenne Turbo GT". Tas attiecas uz lielāko daļu Eiropas Savienības tirgu, kā arī uz Japānu, Honkongu, Taivānu un Singapūru.