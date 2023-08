Kriptovalūtu 'Bonija un Klaids'. Miljardiem dolāru vērta 'Bitcoin' zādzība, atmazgāšana un tiesa

ASV tiesas priekšā stājies kriptovalūtu uzņēmējs Iļja Lihtenšteins un viņa sieva, hiphopa māksliniece Hetere Morgana. Viņus apsūdz vairāku miljardu vērtu kriptovalūtu zādzībā 2016. gadā un centienos "atmazgāt" digitālās monētas. Līdz šim kriptobiržas "Bitfinex" uzlaušana un kriptovalūtu zādzība bija viens no noslēpumainākajiem kriptovalūtu stāstiem.

"Bitfinex" uzlaušana

"Bitcoin" radās 2009. gadā, bet vēl vismaz piecus gadus tas bija izteikts nišas produkts, par kura eksistenci bija dzirdējuši tikai aktīvākie tehnoloģiju lietotāji. Bija nepieciešami vēl daži gadi, lai par kriptovalūtām uzzinātu plašāka sabiedrība, un tikai ap 2011.–2013. gadu, kad "Bitcoin" vērtība teju vai nakts laikā regulāri dubultojās, masu mediji par tām sāka runāt.

2016. gadā "Bitcoin" cena svārstījās no dažiem simtiem līdz nepilnam tūkstotim dolāru par vienu monētu. Neskatoties uz to, no uzņēmuma "Bitfinex" nozagtie "Bitcoin" jau tad bija 72 miljonu ASV dolāru vērti. 2022. gadā, kad ASV izmeklētāji iesaldēja daļu nozagto līdzekļu, to vērtība bija 3,6–4,2 miljardi ASV dolāru.

Par zādzību un nelegāli iegūto līdzekļu realizāciju ASV tiesas priekšā stājies par kriptovalūtu "Boniju un Klaidu" saukts pāris.