Austrumeiropā un Rietumeiropā pārdoto produktu atšķirības saglabāsies, skaidro EP deputāts

Lai gan Eiropas institūcijās šobrīd top vesela "regulējumu paka" patērētāju tiesību aizsardzības uzlabošanai, visskaļāk tiek diskutēts par vienu tās daļu, kas veltīta duālās pārtikas kvalitātes problēmas risināšanai. Tiesa, novilkt līniju starp vienādi marķētiem produktiem, kas gatavoti ar nelielām atšķirībām reģionālo garšas īpatnību dēļ vai taupot uz produktu kvalitātes rēķina, ir sarežģīti, portālam "Delfi" pastāstīja Eiropas Parlamenta (EP) deputāts – par patērētāju tiesību regulējumu atbildīgais ziņotājs EP Daniels Daltons (ECR, Lielbritānija).

Viņš portālam "Delfi" uzsvēra, ka šī problēma ir raksturīga Centrāleiropai un Austrumeiropai un no šī reģiona valstīm arī nāk lielākais spiediens tās risināšanai. Jaudīgākās diskusijas EP Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā, kurā tika vētīta šī Eiropas Komisijas (EK) likumdošanas iniciatīva, bijušas tieši par duālās kvalitātes jautājumu, jo, kā teica Daltons: "Ja to risināsim nepareizi, vai nu tiks sašķelts vienotais tirgus, vai arī tas beigsies ar to, ka zemākas kvalitātes preces būs visā ES tirgū."

Lai gan par duālo produktu kvalitāti runāts jau sen, jautājums Eiropas institūciju līmenī iekustināts tika, kad par to 2017. gadā izteicās EK priekšsēdētājs Žans Klods Junkers, sakot, ka uzskata "par nepieņemamu, ka dažās Eiropas valstīs cilvēkiem tiek pārdota zemākas kvalitātes pārtika nekā citās, lai gan iepakojumi ir identiski". Toreiz viņš norādīja, ka nacionālajām patērētāju tiesību uzraudzības institūcijām jādod "vairāk varas, lai tās izskaustu jelkādu nelegālu praksi".

Taujāts par to, vai pārskatāmā nākotnē būs iespējams pilnībā izskaust duālās pārtikas kvalitātes problēmu, Daltons atbildēja: "Es nelietotu vārdu "izskaust". Nedomāju, ka jebkad būs iespējams pilnībā novērst nedaudz atšķirīgu produktu pārdošanu dažādos tirgos, jo patērētāji dod priekšroku atšķirīgām produktu īpašībām. Tiktāl, cik tas ir atkarīgs no patērētāju informēšanas par atšķirībām, par to norādīšanu uz iepakojuma, lai patērētāji nejustos maldināti, – tas ir izaicinājums."

Pamatojamas un nepamatojamas atšķirības

Duālā kvalitāte par negodīgu komercpraksi kļūst tad, kad vieni un tie paši produkti, kas tiek tirgoti kā vienādi gan Rietumeiropā, gan Austrumeiropā, patiesībā ir ar atšķirīgu sastāvu. Piemēram, ja šokolāde, kas tiek reklamēta kā vienāda gan Vācijā, gan Polijā, patiesībā vienā no valstīm tiek tirgota ar mazāku kakao saturu.

Daltons skaidro, ka ir objektīvi iemesli, kādēļ produktu sastāvs var nebūtiski atšķirties. "Klasisks piemērs ir "Coca-Cola". Ja pirksiet to Lielbritānijā, visticamāk, tās ražošanā būs izmantots cukurniedru cukurs, jo Lielbritānijā ir liela cukurniedru cukura nozare. Ja to nopirksiet Francijā vai Beļģijā, tā būs ar cukurbiešu cukuru, jo šeit ir lielas saimniecības, kurās audzē cukurbietes," skaidro deputāts, "tātad tiek izmantotas izejvielas, kas ir konkrētajam tirgum atbilstošākas. Tad rodas jautājums: vai atšķirīgs cukurs nozīmē atšķirīgu kvalitāti? Un tas ir subjektīvi."

Tā kā šādās situācijās nav iespējams noteikt, kurš no produktiem ir zemākas kvalitātes, jo tas drīzāk atkarīgs no gaumes un citiem subjektīviem kritējiem, nepieciešams precīzi noteikt, uz kādiem gadījumiem tad īsti fokusēsies jaunais regulējums, paskaidroja Daltons: "Manuprāt, problēma rodas tad, kad ir viens un tas pats produkts, kas, piemēram, Vācijā un Latvijā tiek tirgots kā pilnīgi vienāds, bet [Latvijas tirgum – aut.] tiek ražots no izejvielām, kas, piemēram, ir daudz lētākas vai zemākas kvalitātes nekā tā produkta, kas tiek pārdots Vācijā."