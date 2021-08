'Grindeks' koncerns 2021. gada pirmajā pusgadā sasniedzis rekordlielu apgrozījumu un peļņu

"Grindeks" koncerna konsolidētie, provizoriskie finanšu dati liecina, ka 2021. gada pirmajā pusgadā koncerns sasniedzis rekordlielu apgrozījumu un peļņu. Šajā periodā "Grindeks" koncerna apgrozījums veidoja 115,6 miljonus eiro, kas ir par 21,1 miljonu eiro vai 22% vairāk nekā 2020. gada pirmajā pusgadā.

2021. gada pirmajā pusgadā koncerna peļņa bija 19,8 miljoni eiro, kas ir par 7 miljoniem eiro vai 55% vairāk nekā 2020. gada pirmajā pusgadā.

"Grindeks" koncerna rekordlielie peļņas un apgrozījuma rādītāji sasniegti, jo ievērojami esot audzis pieprasījums pēc koncerna ražotajiem sirds un asinsvadu, centrālās nervu sistēmas, kā arī slimnīcu segmenta medikamentiem, ko piedāvā AS "Grindeks" meitas uzņēmums "Kalceks". 2021. gada pirmajā pusgadā koncerns saražoto produkciju eksportēja uz 91 valsti par kopējo summu 109,6 miljoni eiro.

AS "Grindeks" valdes priekšsēdētājs Dr. chem. Juris Hmeļņickis norāda:"Aizvadītajā pusgadā mēs turpinājām uzlabot darba efektivitāti, turklāt izaugsmi panācām, nekāpinot izmaksas un darbinieku skaitu. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka sasniegsim augstus koncerna finansiālos rezultātus arī turpmākajos mēnešos un gados."

Koncerna gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2021. gada pirmajā pusgadā kopumā bija 109,5 miljoni eiro un ir palielinājies, salīdzinot ar 2020. gada pirmo pusgadu, par 21,9 miljoniem eiro vai par 25%.

Eiropas Savienības un pārējās valstīs gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2021. gada pirmajā pusgadā veidoja 59,6 milj. eiro, kas ir par 14,8 miljoniem eiro vai par 33% vairāk nekā 2020. gada pirmajā pusgadā. Pārdošanas apjoms 2021. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2020. gada pirmo pusgadu, Portugālē palielinājās 66 reizes, Nīderlandē 12 reizes, Austrijā 5 reizes, Polijā 4 reizes, Lielbritānijā par 79%, Ungārijā par 68%, Slovākijā par 21%, bet Čehijā par 15%.

Pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs un Gruzijā 2021. gada pirmajā pusgadā veidoja 49,9 miljonus eiro, kas ir par 7,2 miljoniem eiro vai par 17% vairāk nekā 2020. gada pirmajā pusgadā. Salīdzinot ar 2020. gada pirmo pusgadu, 2021. gada pirmajā pusgadā Kirgizstānā pārdošanas apjoms palielinājās par 42%, Moldovā par 39%, Azerbaidžānā un Gruzijā par 35% un Baltkrievijā par 33%.

Izstrādē šobrīd ir 63 jauni "Grindeks" un 42 jauni "Kalceks" medikamenti.

Pašreiz uzņēmums ražo 25 aktīvās farmaceitiskās vielas. Šis segments palielina neatkarību no izejvielu ražotājiem, tādēļ uzņēmums izstrādā 26 jaunas aktīvās farmaceitiskās vielas. Aktīvo farmaceitisko vielu pieejamība nozīmē iespēju efektīvāk ražot gatavo zāļu formas koncerna ietvaros. Lielākais "Grindeks" aktīvo farmaceitisko vielu eksports tiek veikts uz Eiropas Savienības valstīm, ASV, Japānu un Kanādu.

"Kalceks" produkti 2021. gada pirmajā pusgadā tika pārdoti 36,3 miljonu eiro apjomā, kas ir par 11,7 miljoniem eiro vai par 48% vairāk nekā 2020. gada pirmajā pusgadā. "Kalceks" medikamenti 2021. gada pirmajā pusgadā tika eksportēti uz 67 valstīm, un galvenās no tām bija Meksika, Nīderlande, Lielbritānija, Portugāle un Polija.

Pirmā pusgada laikā noslēgts jaunās rūpnīcas projektēšanas līgums un veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Jaunā rūpnīca tiks būvēta Rīgā, Asotes ielā 12 vairākos posmos un ietvers komplicētus aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas procesus un mūsdienīgas tehnoloģiskās iekārtas. Tā būs lielākā farmaceitiskā ražotne Baltijas reģionā ar automatizētiem un energoefektīviem risinājumiem.

"Grindeks" koncernu veido AS "Grindeks" un tā sabiedrības: AS "Kalceks" Latvijā, AS "Tallinas Farmaceitiskā rūpnīca" Igaunijā, "HBM Pharma" s.r.o. Slovākijā, "Grindeks Rus" Krievijā un SIA "Namu Apsaimniekošanas projekti" Latvijā. Pārstāvniecības ir atvērtas 11 valstīs.

"Grindeks" galvenās terapeitiskās grupas ir sirds un asinsvadu, centrālo nervu sistēmu ietekmējošie, pretvēža un diabēta ārstēšanas medikamenti. "Kalceks" specializācija ir medikamenti slimnīcu segmentam.

Saskaņā ar "Lursoft" informāciju AS "Grindeks" patiesie labuma guvēji ir Filips Lipmans un Kirovs Lipmans.