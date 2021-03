'Grindeks' pērn sasniedzis vēsturiski straujāko apgrozījuma un peļņas kāpumu

2020. gadā "Grindeks" koncerns sasniedzis vēsturiski straujāko apgrozījuma un peļņas kāpumu, liecina tā sniegtā informācija.

Koncerna konsolidētie, provizoriskie finanšu dati liecina, ka 2020. gadā "Grindeks" koncerna apgrozījums sasniedza 187,0 milj. eiro, kas ir par 45,6 milj. eiro vai 32% vairāk nekā 2019. gadā. 2020. gada koncerna peļņa bija 19,0 milj. eiro, kas ir par 5,6 milj. eiro vai par 42% vairāk nekā 2019. gadā.

2020. gadā "Grindeks" koncerns stiprinājis savas pozīcijas globālā farmācijas tirgū un saražoto produkciju eksportējis uz 93 valstīm kopā par 176,1 milj. eiro. Savus produktus koncerns farmācijas tirgū piedāvā ar diviem zīmoliem – "Grindeks" un "Kalceks".

AS "Grindeks" valdes priekšsēdētājs Dr. chem. Juris Hmeļņickis pērno gadu raksturo kā nozīmīgu pārmaiņu un sasniegumu gadu: "2020. gadā mēs sākām ieviest jaunu biznesa stratēģiju līdz 2025. gadam un spērām ļoti svarīgus soļus, lai mainītu biznesa organizāciju, darba kultūru un "Grindeks" zīmolu. Turklāt viss notika sarežģītajā, globālajā situācijā, ko ietekmēja Covid-19 pandēmija. Koncerna komandas saliedētais darbs un spēja pielāgoties negaidītiem apstākļiem palīdzēja sasniegt līdz šim augstākos apgrozījuma un peļņas rādītājus. Mūsu mērķi 2021. gadam arī ir ambiciozi, un līdz šim paveiktais dod drošu pārliecību par "Grindeks" koncerna nākotnes iespējām."

2021. gadā "Grindeks" koncerns plāno apgrozījumu palielināt par 19%.

Koncerna gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2020. gadā bija 173,6 milj. eiro un ir palielinājies, salīdzinot ar 2019. gadu, par 41,5 milj. eiro vai par 31%.

Pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs un Gruzijā 2020. gadā veidoja 87,7 milj. eiro, kas ir par 9,8 milj. eiro vai par 13% vairāk nekā 2019. gadā. Salīdzinot ar 2019. gadu, 2020. gadā nozīmīgs pārdošanas apjoma pieaugums sasniegts – Uzbekistānā par 39%, Azerbaidžānā par 22%, Kirgizstānā par 16% un Kazahstānā par 15%.

Koncerna gatavo zāļu pārdošanas apjoms Eiropas Savienības valstīs, Lielbritānijā un Norvēģijā 2020. gadā sasniedza 76,9 milj. eiro, kas ir par 26,1 milj. eiro vai par 52% vairāk nekā 2019. gadā. Pārdošanas apjoms 2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, Beļģijā palielinājās 751 reizes, Spānijā 81 reizi, Dānijā un Nīderlandē 5 reizes, Somijā 3 reizes, Latvijā par 37%, Lielbritānijā par 29%, Igaunijā par 20%, bet Vācijā par 10%. Augstie pārdošanas rezultāti Beļģijā un Spānijā sasniegti, pateicoties "Grindeks" meitas uzņēmuma "Kalceks" intensīvajam darbam un biznesa attīstībai Eiropas Savienības valstīs, skaidro uzņēmumā.

2020. gadā aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedzis 12,5 milj. eiro, kas ir par 3,9 milj. eiro vai par 46% vairāk nekā 2019. gadā. Lielākais "Grindeks" aktīvo farmaceitisko vielu eksports tika veikts uz ES valstīm, ASV, Japānu un Kanādu.

Koncerna stratēģiskais mērķis ir darbības paplašināšana Eiropas Savienības valstīs, ASV, Japānā, Dienvidkorejā, Austrālijā un Jaunzēlandē.

Covid-19 šķēršļi radījuši jaunas iespējas. Līdzīgi kā citi uzņēmumi arī "Grindeks" koncerns 2020. gadā Covid-19 vīrusa izplatības ietekmē pārkārtojis savu saimniecisko darbību. Lai pārvarētu Covid-19 izraisītos darbības šķēršļus, koncerns noteicis trīs prioritātes: darbinieku veselības aizsardzība un drošība, pacientu veselības vajadzību nodrošināšana un saimnieciskās darbības nepārtrauktība.

Covid-19 pandēmija ir mainījusi pacientu vajadzības, tāpēc ražošana tika pārkārtota tā, lai varētu apmierināt augošo pieprasījumu un ražot vairāk. Spēja darboties ārkārtas apstākļos un operatīvi reaģēt uz pieprasījuma pieaugumu veicinājusi darbību jaunos tirgos – Spānijā, Beļģijā, Itālijā, Dānijā, Lielbritānijā un citās valstīs.

Biznesa stratēģija līdz 2025. gadam paredz būtiski paplašināt "Grindeks" produktu klāstu ar mūsdienīgiem medikamentiem sirds un asinsvadu, centrālās nervu sistēmas, onkoloģisko saslimšanu un diabēta ārstēšanai, kā arī ar "Kalceks" medikamentiem slimnīcu segmentam. Izstrādē ir 51 jauns "Grindeks" un 35 jauni "Kalceks" medikamenti.

"Grindeks" pastāvīgi ražo 25 aktīvās farmaceitiskās vielas un ir uzkrājis zināšanas aktīvo farmaceitisko vielu biznesa jomā. Tā ir koncerna unikalitāte un konkurences priekšrocība, norāda uzņēmuma vadītājs. Šī segmenta attīstība paaugstina koncerna neatkarību no izejvielu ražotājiem, kas perspektīvā būs Latvijas un pat Eiropas Savienības līmeņa ieguvums pacientu zāļu pieejamībā. Izstrādē ir 21 jauna aktīvā farmaceitiskā viela.

2020. gadā "Grindeks" meitas uzņēmums AS "Kalceks", kura specializācija ir medikamenti slimnīcu segmentam, sasniedzis ļoti strauju pārdošanas apjoma pieaugumu, ko panācis, kāpinot eksporta valstu skaitu un ieviešot jaunus produktus. "Kalceks" produkti 2020. gadā tika pārdoti 40,7 milj. eiro apjomā, kas ir par 24,0 milj. eiro vai 2,4 reizes vairāk nekā 2019. gadā. "Kalceks" medikamenti 2020. gadā tika eksportēti uz 62 valstīm, un galvenie noieta tirgi bija Spānija, Beļģija, Izraēla, Lielbritānija un Francija. 2020. gadā AS "Kalceks" iesniedza reģistrācijai Eiropas Savienībā astoņus jaunus produktus.

"Grindeks" ir uzsācis izstrādāt projektu jaunas farmaceitiskās rūpnīcas būvniecībai Latvijā. Jaunā rūpnīca tiks būvēta vairākos posmos un ietvers komplicētus aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas procesus un daudzveidīgas tehnoloģiskās iekārtas. Tā būs lielākā farmaceitiskā ražotne Baltijas reģionā ar automatizētiem un energoefektīviem tehniskajiem risinājumiem.

Ražošanā tiks ieviestas zāļu formas, kuras šobrīd Latvijā "Grindeks" neražo: ampulas, flakonus, liofilizētus flakonus, acu pilienus un antibiotikas. Jaunajā ražotnē, kas atradīsies Rīgā, Asotes ielā 2a, tiks izveidotas 800-1000 jaunas darbavietas.

Sekmīgi apstiprinot būvprojektu, jaunās rūpnīcas celtniecību plānots uzsākt 2022. gadā.

"Grindeks" ir starptautisks farmācijas koncerns, un tā galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo medikamentu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. "Grindeks" koncernu veido AS "Grindeks" un tā sabiedrības: AS "Kalceks" Latvijā, AS "Tallinas Farmaceitiskā rūpnīca" Igaunijā, "HBM Pharma" s.r.o. Slovākijā, "Grindeks Rus" Krievijā un SIA "Namu Apsaimniekošanas projekti" Latvijā. Pārstāvniecības ir atvērtas 11 valstīs.