Jēkabpils nomainījusi 95% ielu apgaismojuma; cer ietaupīt 68% izmaksu

Izmantojot ALTUM finansēto energopārvaldības eksperta (ESKO) modeli, Jēkabpils pilsētā ir realizēts līdz šim lielākais ielu apgaismojuma modernizācijas projekts Baltijas valstīs un trešais lielākais Eiropā, nomainot teju 2000 ielas gaismekļu. Tiek lēsts, ka tas Jēkabpils pilsētai 10 gadu laikā ļaus ietaupīt aptuveni 800 tūkstošus eiro. Ņemot vērā elektrības cenu kāpumu, ietaupījums varētu būt arī lielāks, pastāstīja informē Sandra Eglīte, ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste.

Eksperti ir aprēķinājuši, ka ar projekta realizāciju Jēkabpils pilsētas ikgadējais elektrības patēriņš ielu apgaismojumam samazināsies par 68%. Pašvaldība cer, ka līdz ar efektīvāku apgaismojumu diennakts tumšajā laikā uzlabosies arī satiksmes drošība, kā arī uzstādītais apgaismojums samazinās pašvaldības CO2 izmešus par aptuveni 450 tonnām gadā.

"Projekta realizācijai izvēlējāmies ESKO investīciju modeli. Galvenokārt tāpēc, ka sākotnējo investīciju veic pakalpojuma sniedzējs, tāpēc nebija jāiegulda līdzekļi no pašvaldības budžeta, savukārt norēķinus par paveikto veiksim no elektrības patēriņa ietaupījuma. Līdzekļus, ko ietaupīsim, varēsim novirzīt citu pašvaldībai aktuālu jomu ātrākai sakārtošanai. Būtisks apsvērums bija arī tas, ka ar ESKO modeli ir iespējams modernizēt uzreiz lielu apjomu gaismekļu, kas bija aktuāli mūsu gadījumā, jo nomaiņu veicām 95 % no kopējās ielu apgaismojuma infrastruktūras. Turklāt pakalpojuma sniedzējs uzņemas arī visus tehniskos riskus līguma darbības laikā, tādējādi pašiem par to nebūs lieki jāsatraucas," stāsta Jēkabpils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis.

ESKO koncepts ietver gan zināšanas, gan finansējumu, un tas ir plaši izmantots visā Eiropā. Galvenokārt šis modelis ir iedzīvināts, pateicoties ALTUM "zaļo" obligāciju emisijā iegūtajiem finanšu resursiem, skaidro Eglīte.

"ALTUM piesaistītais "zaļais" finansējums 20 miljonu eiro apmērā ir ļāvis veicināt ilgtspējīgu projektu īstenošanu, padarot pieejamāku ESKO pakalpojumu izmantošanu arī Latvijā. Lai arī ikdienā saskaramies ar bažām par apgaismojuma nomaiņas procesa dārdzību, mūsu klientu īstenotie projekti pierāda, ka uztraukumam nav pamata. Pašvaldībām, izmantojot ESKO modeli, investīcijas nav nepieciešamas, tas uzreiz ir tīrs ietaupījums. Ceram, ka Jēkabpils pilsētas piemērs iedrošinās arī citas pašvaldības sākt domāt par energoefektivitātes uzlabošanu jau šodien, lai pilsētas budžetā ietaupītu būtiskus līdzekļus uz elektroenerģijas rēķina, jo par energoresursu izmaksu kritumu pagaidām runāts netiek," saka ALTUM Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītājs Edgars Kudurs.

Projektu iepirkuma rezultātā veica ESKO kompānija "RCG Lighthouse". Projekta realizācija tika veikta no šī gada 23. septembra līdz 30. novembrim. Jaunie LED gaismekļi ir ar augstu efektivitāti, kur katrai ielai tika veikti gaismas aprēķini un izvēlēts atbilstošas jaudas gaismeklis pēc ielu parametriem un ielu klases.

"Pāreja uz energoefektīvu apgaismojumu un LED tehnoloģijām aktīvi noris visā pasaulē, īpaši aktuāli tas ir šobrīd, kad strauji kāpušas elektrības cenas. Lai arī tās nav mūsu spēkos ietekmēt, Jēkabpils realizētais projekts ir labs piemērs vietējā mērogā, ko varam darīt paši, lai ne tikai samazinātu elektrības patēriņu un ietaupītu, bet arī mazinātu ielu apgaismojuma radītās CO2 emisijas," norāda SIA "RCG Lighthouse" valdes priekšsēdētājs Kaspars Osis.

