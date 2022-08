'Latvijas gāze' sagatavojusi gāzapgādes plānu

AS "Latvijas gāze" tuvākajā laikā plāno Ekonomikas ministrijai un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) iesniegt savus sagatavotos priekšlikumus par saistīto lietotāju gāzapgādes nodrošināšanu šajā apkures sezonā, liecina uzņēmuma paziņojums biržai "Nasdaq Riga".

"Neskatoties uz šobrīd nepietiekošo dabasgāzes apjomu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē un ierobežotajām gāzapgādes iespējām, AS "Latvijas gāze" kā publiskais tirgotājs un sociāli atbildīga komercsabiedrība turpina darbu pie risinājumiem par saistīto lietotāju nodrošināšanu ar gāzapgādi 2022/2023. gada apkures sezonai," pavēstījusi sabiedrība. Šajā sakarā AS "Latvijas Gāze" ir izstrādājusi priekšlikumus un gāzapgādes plānu un tuvākajā laikā plāno to iesniegt Ekonomikas ministrijā un SPRK.

Tāpat tā saskaņā ar AS "Latvijas gāze" padomes sēdē 14. jūlijā lemto, turpina sabiedrībai piederošās AS "Gaso" turpmākās pārvaldības scenāriju izstrādi, lai nodrošinātu Nacionālās drošības likumā noteikto prasību izpildi.

"Latvijas gāze" ir viens no lielākajiem Baltijas reģiona enerģētikas uzņēmumiem. Mājsaimniecību segmentā tā ir nozīmīgākais dabasgāzes tirgotājs Latvijā.

Kopš 1999. gada 15. februāra AS "Latvijas gāze" akcijas tiek kotētas "Nasdaq Riga" biržā. Ņemot vērā Eiropas Savienības prasības dabasgāzes tirgus izveidei, kā arī beidzoties starp valsti un uzņēmuma akcionāriem noslēgtā privatizācijas līguma termiņam, no "Latvijas gāzes" 2017. gada sākumā tika nodalīts vienotais pārvades un uzglabāšanas uzņēmums AS "Conexus Baltic Grid", bet 2017. gada 1. decembrī tika nodalīts sadales sistēmas operators AS "Gaso".