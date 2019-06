Privatizācijas aģentūra mainījusi nosaukumu, ietverot latīņu vārdu 'Possessor'

Mainīts valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" (PA) nosaukums – tā kļuvusi par AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor" (Privatizācijas aģentūra)", ziņo aģentūra un "Lursoft" Klientu portfelis.

Izmaiņas uzņēmuma nosaukumā ierakstītas komercreģistrā 3. jūnijā.

Jaunajā nosaukumā izmantots latīņu valodas vārds, kas nozīmē – "valdītājs". "Possessor" ir lielākais Latvijas valstij piederošo kapitāla daļu valdītājs, kura faktiskā un tiesiskā valdījumā pašreiz atrodas valsts kapitāla daļas vairāk kā 20 uzņēmumos. Jaunais nosaukums sevī ietver galvenos uzņēmuma darbības virzienus un iezīmē būtiskāko darbības fokusu nākotnē. Lai neradītu neērtības klientiem, nosaukuma maiņa notiks pakāpeniski, un tuvāko mēnešu laikā tiks izmantots jaunais nosaukums, kas ietver sevī arī vēsturisko nosaukumu, līdz pilnībā tiks izbeigta iepriekšējā nosaukuma lietošana.

Šogad PA atzīmēja 25 gadus kopš tās dibināšanas. PA sākotnēji tika izveidota, lai nodrošinātu valsts īpašuma centralizētu privatizāciju. Laika gaitā PA deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu loks ir būtiski paplašinājies, papildinot to ar valsts zemes, dzīvokļu un dzīvojamo māju privatizāciju un atsavināšanu, privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanu, valsts kapitāla daļu pārvaldīšanu un atsavināšanu, kā arī problemātisko aktīvu pārvaldīšanu. Ņemot to vērā, tika nolemts mainīt PA nosaukumu, lai tas atbilstu pašreiz veicamajiem PA uzdevumiem.

"Possessor" valdes priekšsēdētājs Vladimirs Loginovs teic: "Ir laiks pāršķirt privatizācijas lappusi un fokusēties uz to, kas mēs šodien esam – profesionāls valsts aktīvu pārvaldītājs un pārdevējs. Esam veidojuši kompetenci, un ieguvuši jaunas zināšanas, strādājot ar visdažādākajiem valsts aktīviem, tai skaitā problemātiskajiem. Esmu pārliecināts, ka jaunais nosaukums atspoguļo mūsu 25 darbības gados uzkrāto profesionālo pieredzi un valdītāja lietpratību, nodrošinot valsts aktīvu pārvaldības procesa nepārtrauktību un pēctecību".

No 1994. gada "Possessor" portfelī ir bijuši gandrīz 2600 valsts uzņēmumi un tika īstenota ne tikai to pārdošana, bet arī uzņēmumu reorganizācija ar sekojošu akciju pārdošanu publiskajā piedāvājumā ("Possessor" ir viena no fondu biržas un depozitārija dibinātājiem Latvijas Republikā), tika veikta nodokļu pamatparādu kapitalizācija, uzņēmumu denacionalizācija, kā arī likvidācija. Tāpat īstenota noma ar izpirkumu un realizēta zemkopības uzņēmumu privatizācija saskaņā ar speciālajiem likumiem.

Šajā laika periodā "Possessor" kopējie ieņēmumi ir bijuši 2,7 miljardi eiro apmērā, tajā skaitā, publiskajā akciju piedāvājumā par privatizācijas sertifikātiem tika pārdotas uzņēmumu akcijas 1,5 miljardi eiro vērtībā, no kuriem privatizējamo uzņēmumu darbiniekiem pārdotas akcijas 39,6 miljonu eiro vērtībā.

Ņemot vērā "Possessor" uzkrāto pieredzi, profesionālo kompetenci un MK noteikto vispārējo stratēģisko mērķi, turpmākā "Possessor" darbība vidējā termiņā tiks fokusēta uz valsts īpašumu atsavināšanu, uzsākto privatizācijas procesu pabeigšanu un profesionālas valsts aktīvu pārdošanas platformas attīstīšanu, turpinot veikt publiskas personas kapitāla daļu portfeļa pārvaldību.

Aģentūra jau aprīlī vēstīja, ka tā šogad mainīs nosaukumu, lai tas atbilstu uzņēmuma šī brīža darbībai, kas ir valsts aktīvu pārvaldīšana un pārdošana, kā arī problemātisko aktīvu pārvaldība.

Valstij piederošā aģentūra tika dibināta 1994. gadā valsts īpašumu centralizētas privatizācijas īstenošanai. Tās 100% akciju turētājs ir Ekonomikas ministrija.

2017. gadā tās neto apgrozījums bija 2,986 miljoni eiro, taču tā darbojās ar zaudējumiem 11 tūkstošu eiro apmērā. Aģentūra nodarbināja vidēji 72 darbiniekus tajā gadā.

2018. gada 31. decembrī Privatizācijas aģentūras portfeli veidoja 606 valsts zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti, PA valdījumā bija 718 valsts īpašumā esoši dzīvokļi un dzīvojamās mājas, kā arī valsts kapitāla daļas 21 kapitālsabiedrībā.