Rīgas Centrāltirgus vadītāju sāks meklēt augustā

Konkursu uz Rīgas Centrāltirgus (RCT) vadītāja amatu plānots izsludināt augustā, lai pie rezultāta varētu nonākt oktobrī, "Delfi Bizness" uzzināja Rīgas domē. Pašlaik vēl tiekot precizēts atlases veids un nav skaidrs, vai tiks piesaistīts kāds personālatlases uzņēmums, vai pašvaldība atlasīs kandidātus pašu spēkiem, pastāstīja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka pēc neapmierinošiem rezultātiem pērn tirgus darbībā, jūnijā no amatiem atkāpās līdzšinējā Rīgas Centrāltirgus valde. Vērtējot RCT darbības rezultātus, secināts, ka nav sasniegti iepriekš nospraustie saimnieciskās darbības mērķi, sasniegtie rezultāti ir vērtējami kā neapmierinoši. Tāpēc bijušās valdes - priekšsēdētāja Arta Druvinieka un valdes locekļa Kaspars Zaula - iesniegumus par amatu atstāšanu kapitāldaļu turētājs Rīgas dome vērtēja kā atbildības uzņemšanos par paveikto darbu. "Iepriekšējais gads nav bijis viegls, tāpēc šobrīd svarīgākais uzdevums ir atklātā konkursā atrast jaunus, mērķtiecīgus un mūsdienīgus speciālistus, kas spēs nodrošināt ilgtspējīgu un mūsdienīgu tirgus darbību," "Delfi Bizness" skaidroja Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange.

Lange norādījis, ka "Rīgas Centrāltirgum" nepieciešama jauna, spēcīga un izlēmīga vadība, kas spētu nodrošināt kapitālsabiedrības darbības rentabilitāti, veiktu nepieciešamās izmaiņas un pieņemtu konkrētus un pamatotus lēmumus, lai nodrošinātu mūsdienīgu, ilgtspējīgu un efektīvu darbību.

Jaunas valdes izveidei tiks organizēts atklāts konkurss, bet līdz tam dalībnieku sapulcē ievēlēti pagaidu valdes locekļi, valdes priekšsēdētāja amatā ievēlot esošo uzņēmuma Juridiskās daļas vadītāju Māri Skudru un valdes locekļa amatā – finanšu jomas speciālistu, Rīgas domes Finanšu departamenta direktoru Uldi Rakstiņu.

Kā "Delfi Bizness" uzzināja pašvaldībā, Centrāltirgu šogad gaida vēl citas pārmaiņas. Šobrīd tiekot izskatīti Rūpniecības preču tirgus teritorijas attīstības priekšlikumi, tai skaitā viena no iespējām esot daļā no teritorijas izveidot autostāvvietas tirgotājiem un tirgus apmeklētājiem, paredzot arī rūpniecības preču tirdzniecības atjaunošanu. Tāpat paredzēta vienotas tirdzniecības nojumes izveide Prāgas ielā, tādējādi sakārtojot Prāgas ielu un padarot to pievilcīgāku. Pašlaik šis projekts iesniegts būvvaldē saskaņošanai, tādēļ izpildes termiņi tieši atkarīgi no visu saskaņojumu saņemšanas, skaidro pašvaldībā.

Vēl šoruden iecerēta arī velosipēdu novietņu paplašināšana Rīgas Centrāltirgū, tādējādi veicinot tirgus apmeklētajiem pievilcīgāku tirgus vidi.

Rīgas Centrāltirgus ir viens no lielākajiem atklāta tipa tirgiem pasaulē. SIA "Rīgas Centrāltirgus" pērn strādājis ar 6.37 miljonu eiro apgrozījumu, bet pēc nodokļu nomaksas cietis 254 tūkstošu eiro zaudējumus. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 15 miljoni eiro, un tas pieder Rīgas pašvaldībai.