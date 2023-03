Krīze pēc šķiršanās un 120 000 eiro parāds: Rūtiņu laulības aizsākšanās stāsts

Pirmkārt, pašai par sevi, otrām kārtām, man šķita, ka es visu dzimtu esmu pievīlusi, jo arī man tas neizdevās. Tai brīdī es pat diezgan atklāti laikam Gatim teicu – tev mani nevajag! Es tā arī teicu – es esmu šķīrusies, man ir meitiņa, tev laulība nav bijusi, bērni nav bijuši, tev manis nevajag… Man patika Gata atbilde, kad viņš tā diezgan skarbi un vīrišķīgi man pateica – varbūt es pats zinu, ko man vajag?! Tad man likās – ā, labi, viņam ir viedoklis!

Toreiz bija visādi, tādi mazi uzmanības apliecinājumi, jo sākumā tiešām es biju ļoti noraidoša. Viņš lēca pāri žogam, tīrīja man sniegu. Tajā gadā bija milzīgs sniegs. Emīlijai bija divi ar pusi gadi un kad viņa gāja pa taciņu, sniegs abās pusēs bija tik augsts, ka viņu nevarēja redzēt no malas. Es atnācu mājās un atkal man tīrs placītis un es sapratu, kurš to ir izdarījis. Vai, piemēram, no rīta, vedot Emīliju uz dārziņu, es braucu pa savu celiņu un ceļa galā stāv Gatis pretējā virzienā un pasniedz man kafiju un maizītes, jo viņš zina, ka es no rīta nepaspēju brokastis paēst. Tie bija tādi mazie mirkļi, kas man lika jautāt – kas tu esi? Tieši aiz tās neatlaidības bija tā sajūta, ka, tiešām, es laikam viņam patīku, viņam tiešām mani vajag, viņam mani vajag. Es varu būt Dievam pateicīga, ka viņš sūtīja Gati man tajā bēdīgajā brīdī, jo tas man palīdzēja atgūt pašapziņu un atgūt ticību tam, ka es ar visu savu pieredzi tomēr esmu vērtība."

Līga līdz attiecībām ar Gati dzīvoja pēc modeļa, ka "sieviete var visu": "Man likās, ka tas ir tas modelis, kā vispār jābūt. Mans raksturs bija tāds, ka es tagad uzlocīšu piedurknes, tu paej malā un es visu nokārtošu. Patiesībā Gatis man ļoti mācīja sievišķību. Man tā bija jāmācās priekš sevis tādā ļoti sāpīgā veidā, es pat aizgāju no diezgan labas karjeras. Kad mēs satikāmies, viņš veidoja savu uzņēmumu, bet visi sākumi ir mazi. Es īsi pēc mūsu satikšanās dabūju ļoti labu darba piedāvājumu starptautiskā kompānijā – ar visiem bonusiem, labu algu.