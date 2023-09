Neļaut sevi pataisīt par 'lupatu'. Kā pareizi reaģēt uz dusmām un kliegšanu

Dusmas var radīt negatīvas asociācijas, taču patiesībā dusmas ir veselīgas un vajadzīgas emocijas, ja tās tiek atbilstoši un pieņemami izpaustas. Tieši tā – pieņemi izrādītas. Bet nereti cilvēki to neprot, un no tā cieš citi.

"Man nebija citas izejas, kā sakliegt uz viņu," – šādu frāzi bieži no klientiem dzirdot klīniskais psihologs Ārons Karmīns, bet abpusēja agresija un dusmas esot slikta izvēle. Kā iemācīties uz agresiju atbildēt, saglabājot cieņu?

Ir grūti neņemt pie sirds, ja tev saka: "Tu esi kā nagla pakaļā". Kā to saprast? Burtiskā nozīmē? Vai tiešām mēs kādam esam radījuši tādas nepatīkamas lietas? Nē, mūs cenšas aizvainot! Diemžēl, bet skolā nemāca, kā pareizi uz to reaģēt. Iespējams, skolotājs ir ieteicies nepievērst uzmanību, kad mūs apsaukā. Un tas ir bijis labs padoms? Nē, briesmīgs!

Kā vietnē "Psychology Today" uzsver psihologs, viena lieta ir ignorēt kāda cita izteiktu rupju vai netaisnu piezīmi. Un pavisam cita – būt "lupatai", ļaujot sevi aizvainot un noniecināt savu vērtību kā personībai.

No otras puses, mēs varam šos vārdus neattiecināt uz sevi, ja ņem vērā, ka pāridarītāji vienkārši tiecas pēc saviem mērķiem. Viņi vēlas mūs iebiedēt un ar agresīvu toni un provokatīviem izteicieniem cenšas parādīt savu dominanti. Viņi vēlas, lai mēs pakļautos, skaidro psihologs.

Mēs varam pieņemt lēmumu atzīt viņu jūtas, bet ne viņu vārdu saturu. Piemēram, pateikt: "Briesmīgi, vai ne?!" vai "Es nevainoju tevi par to, ka tu dusmojies". Tādā veidā mēs nepiekrītam viņu "faktiem". Vienkārši liekam saprast, ka esam dzirdējuši teikto.

Mēs varam pateikt: "Tas ir tavs skatījums. Es nekad neesmu domājis par to tādā kontekstā", atzīstot, ka cilvēks ir izteicis savas domas.

Vienlaikus mēs savu faktu versiju atstājam pie sevis. Tā vienkārši būs rīcības brīvības izpausme – citiem vārdiem sakot, mūsu varā ir izlemt, kā un kad dalīties ar citiem savās domās. Ja pateiksim visu, ko domājam, tas lietai nepalīdzēs. "Uzbrucējam" tas tāpat būs vienalga. Ko tad darīt?

Kā atbildēt uz apvainojumu

1. Piekrist: "Šķiet, ka tev ar mani ir grūti atrast kopīgu valodu". Mēs piekrītam nevis viņa apgalvojumiem, bet tikai tam faktam, ka viņš piedzīvo konkrētas emocijas. Emocijas, tāpat kā domas, pēc savas definīcijas ir subjektīvas un ne vienmēr balstītas uz faktiem.

Vai atzīst viņu neapmierinātību: "Tā nav pieņemts, ka notiek kas tāds, vai tiesa?" Mums nav pienākuma ilgi un detalizēti skaidrot, kāpēc viņu kritika un apvainojumi ir netaisnīgi, cenšoties panākt no viņa atvainošanos. Mums nav pienākuma attaisnoties melīgu apvainojumu priekšā, viņš nav tiesnesis, bet mēs nesam apsūdzētie. Tas nav noziegums, un mums nav jāpierāda savs nevainīgums.

2. Pateikt: "Es redzu, ka tu dusmojies". Tā nav vainas atzīšana. Mēs tikai izdarām secinājumus, vērojot oponenta teikto, balss toni un ķermeņa valodu. Mēs demonstrējam sapratni.

3. Pateikt patiesību: "Mani kaitina, ka tu uz mani bļauj vienkārši tāpēc, ka es pateicu, ko jūtu".

4. Atzīt tiesības uz dusmošanos: "Saprotu, ka tevi sadusmo tas, ka notiek kas tāds. Es tevi par to nevainoju. Arī es sadusmotos, ja ar mani kas tāds atgadītos". Tādā veidā mēs atzīstam cita cilvēka tiesības piedzīvot emocijas, neraugoties uz to, ka viņš ir izvēlējies ne to labāko līdzekli to izrādīšanai.

Vēl citas iespējamās atbildes uz vētrainu emociju izpaušanu

Nekad par to neesmu domājis tādā kontekstā;

Iespējams, tev kaut kur ir taisnība;

Nezinu, kā tu tiksi tam pāri;

Mjā, tas ir briesmīgi;

Paldies, ka pievērsi manu uzmanību šai lietai;

Esmu pārliecināts, ka tu kaut ko izdomāsi.

Kā uzsver psihologs, ir svarīgi sekpt līdzi savam balss tonim, lai mūsu vārdi sarunas biedram nešķistu sarkastiski, pazemojoši vai provokatīvi. Vai tev ir gadījies kādreiz nomaldīties, ceļojot ar automašīnu? Tu nezini, kur atrodies un ko darīt. Apstāties un palūgt kādam parādīt ceļu? Apgriezties riņķī? Braukt tālāk? Tu esi nesaprašanā, tu uztraucies un precīzi nezini, kur braukt. Izmanto šajā sarunā tādu pašu toni – kas izklausās pēc apmulsuma. Tu nesaproti, kas notiek un kāpēc tavs sarunas biedrs uzbrūk ar melīgiem apvainojumiem. Runā lēnām, maigā tonī, bet vienlaikus precīzi un par lietu.

Šādi tu "neizdabāsi", "nepielīdīsi" un "neļausi uzvarēt". Tu izsitīsi agresoram pamatu no kājām, neļaujot pašam kļūt par upuri. Viņam nāksies meklēt citu. Un tas ir lieliski!

