Man nepatīk, kā izskatos bildēs un video. Kāpēc?

Kādi ir patiesie iemesli, kāpēc cilvēks nemīl savu ķermeni un ārieni? Kāpēc kautrējas rādīt savas fotogrāfijas vai video, arī tad, ja tas palīdzētu, piemēram, pārdot sociālajos tīklos savus pakalpojumus vai produktus?

Par to stāsta psiholoģe Inese Paršina portālā "b17".

Pirmais stāsts



"Mazmeitiņ, paskaties, kādas tavai draudzenei taisnas kājas. Kad izaugs, patiks puišiem. Bet tavējās kājas ir īsas un līkas. Kad stāvi, saspied ceļgalus kopā" – tādu padomu astoņgadīgajai mazmeitai deva vecmamma. Meitenīte paskatījās uz draudzenes kājām, pēc tam uz savām un sajuta, kā sāk degt vaigi. Viņai kļuva kauns. Savā istabā meitene visu vakaru pētīja savas kājas spogulī. Iekšēji viņai gribējās kliegt, bet viņa tikai klusi raudāja.

Bērns saņem nepatīkamu vēstījumu par savu ārieni no radiniekiem un apkārtējiem pieaugušajiem vai vienaudžiem. Pieņem, ka tā ir patiesība un sāk kaunēties no tās savas daļas ķermenī, kas tika aprunāta. Un sāk slēpt to no citiem. Lai viņu neievainotu, nebūtu jāviļas, lai neatraidītu.