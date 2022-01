Mūzika seksa laikā – tikai jauniešiem? Kāpēc vērts izmēģināt ikvienam

Kad runa ir par fona mūziku seksa laikā, iespējas, arī tev prātā ataust ainiņas no pirmajām pieredzēm intīmās tuvības pasaulē. Piekritīsi taču, ka ikreiz, kad atskan par seksa muzikantu dēvētā amerikāņu mūziķa Mārvina Geja balss, gaisā tiek aizskarta kāda neredzama, bet īpaša stīga. Iespējams, Geja mūzika nav tavā gaumē un kāda cita mākslinieka, piemēram, Teilores Sviftas vai Bejonses melodijas liek partneri piekļaut sev nedaudz tuvāk. Lai arī kam dotu priekšroku, rezultāts ir nemainīgs – piemērotas fona mūzikas izvēle intīmās tuvības brīžus patiesi var uzlabot.

Mūzikai piemīt spēja mūsos rosināt baudas sajūtu, portālā "Psychology Today" norādījis psihoterapeits Deivids Vāls. Speciālists uzsver, ka apvienojumā ar seksuālu tuvību tā var sniegt papildu fiziskus un psiholoģiskus ieguvumus, uzlabojot dzīves kvalitāti. Tāpat skaidrots, ka mūzika veicina dopamīna izdalīšanos, ar kuru saprotam ķīmisku vielu mūsu smadzenēs, kas liek justies labi.

Kā savulaik norādījusi mūzikas terapeite Ieva Malteniece, sen pierādīts, ka, klausoties sev tīkamu mūziku, cilvēks gūst pozitīvas emocijas, kas savukārt tieši ietekmē cilvēka labsajūtu un veselību: "Mūzika spēj atslābināt, nomierināt un uzmundrināt, atdzīvināt atmiņas un iedvesmot jauniem darbiem. Mūzikas instrumentu spēle veicina vispārējo koordināciju, motoro attīstību un smadzeņu darbību."



Tāpat mūzikas klausīšanās var paātrināt sirdsdarbību un elpošanas intensitāti – abas šīs pazīmes liecina par uzbudinājuma paaugstināšanos. Bauda, ko cilvēks gūst, klausoties mūziku, var palīdzēt ķermenim atslābināties un veiksmīgāk sagatavoties seksuālajam baudījumam. Kā skaidrojusi neiropsiholoģe Ronda Frīmena, mūzika tieši ietekmē ne tikai baudu, bet arī satuvināšanos un smadzeņu limbisko sistēmu.

Taču šie nav vienīgie ieguvumi, kas pastarpinātā veidā var uzlabot seksuālo dzīvi. Lūk, septiņi iemesli, kāpēc intīmā tuvība un mūzika ir pat ļoti saderīgi lielumi!

"Nē" laika vilcināšanai. Mūzikas atskaņošana var mazināt vilcināšanos, kas daudziem mīlniekiem nav saprotama. Ar mūzikas klausīšanos tiek saistīta spontanitāte un brīvības sajūta – ja tās nav, tiek arī kavēta spēja maksimāli izbaudīt intīmo tuvību. Iespējams, mūzika palīdzēs noņemt kāju no bremzes pedāļa, kļūt spontānākam un guļamistabā ļaut vaļu ilgi noslēpumā turētajām fantāzijām.

Stresa mazināšana. Tāpat mūzikai ir spēks mūs nomierināt un samazināt stresu, kura klātbūtne lielā mērā ietekmē nespēju sasniegt uzbudinājuma maksimumu. Un, ja uzbudinājuma līmenis ir zems, par pilnvērtīgu seksuālo pieredzi var nebūt ne runas.

Nepārliecība par sevi. Mūzikas klausīšanās var mazināt nervozitāti un aizvirzīt negatīvās domas, kas maisās pa galvu un traucē izbaudīt procesu. Kā piemēru var minēt nepārliecību par savu ķermeni vai spējām guļamistabā.

Būšana šeit un tagad. Lai gan fona melodija var palīdzēt negatīvajām domām uz brīdi pamest prātu, tā vienlaicīgi var arī veicināt koncentrēšanos konkrētajam "darbiņam". Kurš gan partneris nevēlas, ka viņa mīļotais pilnībā ir šeit un tagad – gan ar ķermeni, gan arī prātu?!

Saiknes veidošana. Mūzika cilvēkus satuvina, veido saskaņu, tādējādi arī paaugstinot savstarpējo intimitāti. Un, kur augsts intimitātes līmeni, tur arī maksimāla bauda.

Ritma nozīme. Katrai melodijai ir savs ritms, un arī katrs mīlnieks dod priekšroku citam mīlēšanās stilam. Ja ieslēgsi lēnu un lirisku melodiju, tā var veicināt ļoti izjustu mīlēšanos, bet, ja esi agresīvāka stila piekritējs, iespējams, jāapsver nedaudz jaudīgāka melodijas opcija. Jebkurā gadījumā dziesmas ritms var uzlabot kopējo procesa gaitu un kalpot kā palīgs ritma noturēšanā.

Zema seksuālā tieksme. Mūzika var palīdzēt radīt nepieciešamo noskaņu – jo īpaši svarīgi šim aspektam pievērst uzmanību cilvēkiem ar zemu libido. Jāpiebilst gan, seksuālās intereses zuduma iemesls var būt arī veselības problēmas vai psiholoģiska rakstura jautājumi, kurus nebūs tik viegli atrisināt kā tikai paklausīties savu mīļāko dziesmu.

Bet – ja mūziku negribas?

Neapšaubāmi, ne visiem doma par fona mūziku seksa laikā liek sajūsmā sist plaukstas. Citiem šķiet, ka mūzika ir lieka un tikai novērš uzmanību no galvenā. Viņi uzbudinās no partnera klusajiem vaidiem, baudkārajām izelpām un pikantajiem uzsaucieniem, savukārt mūzika tik svarīgās detaļas noslāpē bez ceremonijām.

Tāpat ir arī cilvēki, kuriem vienkārši nepatīk mūzika. Pat tik ļoti nepatīk, ka tā ar katru takti baudas potenciālu tikai noslāpē. Neskatoties uz to, lielos vilcienos mūziku tomēr uzskata par seksuāli uzbudinošu elementu.

Ja nu tomēr šis raksts tevi nepārliecināja doties "mūzikas un seksa" eksperimentā, zemāk atradīsi vēl citus arhīva materiālus, kas palīdzēs intīmo tuvību padarīt baudpilnāku.

