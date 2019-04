Četri izaicinājumi, ar kuriem sastopas lielākā daļa jauno māmiņu

Tavs mazulis ir skaistākais un jaukākais bērniņš, un tu viņu ļoti mīli, bet atzīsti, ka mammas loma ir ne tikai pilna mīlestības un prieka, bet arī izaicinājumu. Lūk, četri no tiem, ar kuriem sastopas daudzas jaunās māmiņas!

Katra jaunā māmiņa saskaras ar saviem izaicinājumiem. Kamēr vienai grūtības sagādā bērna zīdīšana ar krūti, tikmēr cita satraucas par savu ārējo izskatu, kas grauj viņas pašvērtējumu. Portāls "Parents" sadarbībā ar speciālistiem ir apkopojis izplatītākos jauno māmiņu izaicinājumus un veidus, kā tos atrisināt.

Mazuļa barošana ar krūti

Viens no pirmajiem jaunās māmiņas pārbaudījumiem pēc zīdaiņa nākšanas pasaulē ir viņa barošana ar krūti. Daudzām mazo izdodas pabarot bez grūtībām, taču citām zīdīšanas process sagādā mokas. "Viens no izplatītākajiem zīdīšanas mītiem ir, ka tas notiks dabiski," atklāj psiholoģe Lisa Spīgela. "Taču lielākai daļai sieviešu barošana ar krūti ir liels izaicinājums. Zīdīšana var sākt likties dabiska tikai pēc vairākām nedēļām, bet, lai to panāktu, ir nepieciešams ieguldīt daudz darba."

Nevar noliegt arī faktu, ka lielākā daļa māmiņu jūt spiedienu no savas ģimenes, draugiem un ārsta, ka mazulis ir jābaro ar krūti. Kaut mātes piens ir labākais, ko savas dzīves sākumā mazais var iegūt, Rīgas Dzemdību nama vecmāte, psiholoģe Laila Laganovska iesaka nepakļauties sabiedrības spiedienam. Mātēm, kuras sevi šausta ar to, ka nevar zīdīt mazuli, vecmāte ieska domāt par mātes attiecībām ar sevi, kā viņa sevi apzinās, kāds ir viņas pašvērtējums. Jo tas augstāks, jo mammu mazāk ietekmēs sabiedrības viedoklis, jo viņai būs lielāka noturība pret stresu. Plašāku interviju ar vecmāti atradīsi te.

Savukārt šajā "Cālis" rakstu apkopojumā atradīsi visu par bērna barošanu ar krūti, tā saistītajām problēmām un risinājumiem.

Ja kādu iemeslu dēļ bērna barošana ar krūti pārvēršas par mocībām, pēc palīdzības un padoma vajadzētu vērsties pie ārsta. Tāpat arī citu māmiņu pieredze var palīdzēt gan tev, gan mazulim apgūt zīdīšanas procesa nianses. Spīgela iesaka šajā mācību procesā apbruņoties ar milzum daudz pacietības, jo tev jāiemācās barot bērnu, bet viņam ēst no krūts var prasīt vairāk laika nekā varētu likties.