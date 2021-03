Ieraksts, kas raisījis diskusijas: 2021. un 1985. gada mammas

Varbūt, ka šis ieraksts atvērs acis vēl daudzām no jums, kam popkultūra mērķtiecīgi potē to, cik mums jaunajām māmiņām ir grūta dzīve un kā to padarīt (šķietami) laimīgāku. Aiz tā visa slēpjas milzīgs bizness, kas pieprasa, lai mēs pērkam pērkam, pērkam un pērkam, un tad mūsu dzīves kļūs labākas un mēs pašas laimīgākas.

"Bullšits"... 100 procenti mana mamma bija laimīgāka, mierīgāka, priecīgāka, jo viņas zemapziņā mērķtiecīgi netika pilinātas "perfektās dzīves" bildītes un ainiņas un viņai nebija, ar ko salīdzināt. Viņa vienkārši bija šeit un tagad, un bija apzināta, klātesoša mamma saviem bērniem.



Sēžu kā ar aukstu ūdeni aplieta un zemu noliecu galvu dziļā pateicībā savai mammai par to, ka viņa bija labākā mamma pasaulē, un pasakos arī pati sev par to, ka es no šodienas tā pa īstam novērtēju visu, kas man ir dots, lai labākā mamma būtu arī es savai meitai.

Diskusiju komentāros var redzēt Santas "Feisbuka" kontā šeit.