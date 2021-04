Pantiņi, radoši darbiņi un labākās Lieldienu olu slēpšanas vietas

Šogad Lieldienas svinēsim ģimenes lokā, tieši tāpat kā pērn, jo Covid-19 ierobežojumu dēļ nekādus publiskus pasākumus, izņemot dievkalpojumus baznīcās, rīkot un apmeklēt nevar. Taču tāpēc jau bērniem nav pamata atņemt svētkus, tos itin priecīgi un jautri var nosvinēt ģimenē. Noteikti jādodas dabā, jo pavasara saulīte jau sāk lutināt, un tieši svaigā gaisā arī svētku mielasts būs visgardākais.

Bet svētkiem ir jāsagatavojas jau laikus, tāpēc portāls "Cālis" piedāvā dažādas idejas, kā to labāk paveikt. Lieldienu noskaņas radīšanai vari bērnam iemācīt kādu no latviešu tautasdziesmām, mīklām, ticējumiem par pavasari, noteikti kopā pagatavojiet arī kādu Lieldienu dekoru, lai mājoklī radītu sajūtu, ka svētki tuvojas. Arī par gardumiem svētku maltītei japadomā laicīgi. Bet vēl šajā rakstā uzzini, kur paslēpt Lieldienu olas, lai to meklēšana būtu jautrāka un interesantāka. Ne velti ir teiciens, ka svētkus mēs radām paši! Tā arī ir, turklāt kopābūšanas laiks ārpus ikdienas rūpēm ir nenovērtējams, lai bērna atmiņā paliktu uz mūžu.



Lūk, tautasdziesmas, ko noskaņas radīšanai palasīt vai pat iemācīt noskaitīt bērnam no galvas!

Silta, silta saulīte

Istabas galā;

Zaļa, zaļa zālīte

Lieldienas rītā.

***

Nāc nākdama, Liela diena,

Visi bērni tevis gaida,

Visi bērni tevis gaida,

Aiz vārtiem sasēduši.

***

Brāļi, brāļi, Liela diena,

Kur kārsim šūpulīti?

– Aiz upītes kalniņā

Div` sudraba ozoliņi.

Kariet, brāļi, šūpulītes

Ozoliņa kārtiņām!

Nāks māsiņa šūpoties

Visas trejas Lieldieniņas.

***

Lieldienu vaicāju,

Kur kārsim šūpoles?

– Augstajā kalnā,

Lielceļa malā.

***

Došu olu brāliņam

Par šūpoļu kārumiņu:

Man vistiņas dētin dēja,

Kladzināt kladzināja.

***

