Piecas lietas, ko vari sākt darīt jau rīt, lai uzlabotu attiecības ar mīļoto

Lai uzlabotu attiecības, nepieciešams iesaistīties abiem partneriem. Taču, ja jūti, ka laulības dzīve nav tāda, kādu to vēlētos, nav jāgaida, kamēr mīļotais sāks kaut ko darīt, lai tās uzlabotu. Esi pirmais, kas sper soli tuvāk saticīgākām attiecībām un laimīgākai kopdzīvei.

Portālā "Marriage" psiholoģe Hilja Delbanda Teharīnī iesaka piecas lietas, ko vari sākt darīt jau rīt, lai uzlabotu savas attiecības un piepildītu tās ar vēl vairāk prieka un mīlestības.

Esi atklāts un stāsti partnerim, kā jūties



Mēs nemitīgi atgādinām saviem bērniem, lai viņi tā vietā, lai reaģētu ar impulsīvām darbībām, izpaustu savas sajūtas vārdiem, taču paši ikdienā to aizmirstam. Cik bieži tu mīļotajam atklāti pastāsti, kā jūties, nevis noklusē savas dusmas, neapmierinātību vai citas emocijas, lai izvairītos no nepatīkamām sarunām? Iespējams, brīžos, kad esi dusmīgs uz partneri, tu, tā vietā, lai griestos pie viņa, vērsies pie draudzenes, kurai pie vīna glāzes izstāsti savu bēdu. Kaut šis noteikti ir vieglākais ceļš, kas palīdzēs tev izvairīties no iespējama strīda vai asākas vārdu apmaiņas, emociju noklusēšana nepalīdzēs uzlabot situāciju.

Taču ir svarīgi ne tikai pateikt mīļotajam, kā jūties, bet arī spēt to pareizi formulēt tā, lai laulātais nepārprastu sacīto un neuztvertu to kā pārmetumu. Runājot ar partneri, vajadzētu izvairīties no frāzēm "tu vienmēr" vai "tu nekad". To vietā labāk koncentrējies uz savām sajūtām un iesāc sarunu, piemēram, ar šādu teikumu – "Es jūtos nenovērtēta, kad tu pēc pusdienām nepasaki paldies!".

Nākamreiz, kad esi ar kaut ko neapmierināts, atceries, ka bez strīdiem attiecībās neiztikt. Jā, tie ir nepatīkami, iespējams, var novest pie asākas vārdu apmaiņas un pat asarām, taču tie palīdz jums abiem augt, sadzirdēt vienam otru un dod iespēju mainīties, tādā veidā uzlabojot arī savas attiecības.

Izcel laimes pilnos brīžus



Partnerim vajadzētu atklāt ne tikai savas negatīvās sajūtas, bet arī brīžus, kad no laimes nevari beigt smaidīt un tev šķiet – tavs partneris ir vienreizējs. Nereti mums daudz vieglāk ir saredzēt sliktās lietas, taču arī labajām ir jāpievērš uzmanība, tās ir jāaizceļ un jāpasaka skaļi.

Kad tu pēdējo reizi mīļotajam pateici, ka viņu mīli, viņš labi izskatās vai ir lielisks tēvs? Mēs visi vēlamies tikt novērtēti un mīlēti. Kamēr ik dienas gaidām, kad šīs sajūtas mums sniegs citi, mēdzam aizmirst, ka arī mums ir otram jāpasaka kāds labs vārds.

Katras attiecības sākas ar neaprakstāmu mīlestību, kaisli un pieķeršanos, taču pēcāk, kad mūsu dzīvi pārņem darbs, bērni un citas lietas, lielā mīlestības vienam pret otru mēdz palikt otrajā plānā. "Tas, ko tu saņemsi no attiecībām, būs tas pats, ko tu tām sniegsi," atklāj psiholoģe. "Tāpēc ik dienas ir jāatrod laiks, lai pateiktos partnerim un atgādinātu to, cik ļoti viņu mīli." Tā tu savam laulātajam draugam liksi justies labāk un iedrošināsi viņu rīkoties tāpat.

Foto: Shutterstock

Apzinies, cik svarīgs ir laiks sev pašam



Tu sāksi rūpēties par sevi tikai tad, kad sapratīsi – tava laime ir atkarīga tikai un vienīgi no tevis paša. Laulātais draugs var tikai to vairot, taču viņš nekad nebūs tās galvenais avots. Psiholoģe portālā uzsver, ka laime attiecībās sākas ar to, ka tu rūpējies pats par savu garīgo veselību. Ne velti aizvien biežākas nākas dzirdēt frāzi "Tev vispirms jāmīl sevi, lai tu varētu mīlēt kādu citu".





Lai rūpētos par sevi, tev ir nepieciešams laiks, kurā vari pārdomāt savu dzīvi, izsapņot savus kvēlākos sapņus, darīt to, ko sirds kāro, un nospraust jaunus mērķus. Galvenais ir darīt to, kas tev sagādā prieku. Tu vari lasīt grāmatu, skatīties filmas, doties pastaigā, sportot vai palutināt sevi ar kādu skaistuma procedūru. "Atrodi nodarbi, kas ļauj tev aizmirsties, atgūt spēkus un sagādā prieku, un iekļauj to savā ikdienā," iedrošina Teharīnī. Kad esi šādu nodarbi atradusi, iesaki arī partnerim rīkoties līdzīgi, jo jūsu attiecību kvalitāte ir atkarīga arī no viņa emocionālās un garīgās labsajūtas.



Neaizmirsti par randiņiem



Randiņi ir laiks, kad varat aizmirst par bērniem, darbu, skolu un izbaudīt viens otra kompāniju. Taču ir pāri, kas arī šajā laikā mēdz turpināt cilāt ikdienas problēmas, runāt par rutīnu, darbu vai bērniem.





Tā vietā, lai radiņos runātu par tām pašām tēmām, ko jūs apspriežat ikdienā, uzskati šo laiku divvientulībā kā brīdī, kad tu vari labāk iepazīt savu partneri. Iespējams, tev liekas – mēs kopā esam jau vairākus gadus, un es par savu mīļoto zinu visu – varam garantēt, ka, uzdodot pareizos jautājumus, tu spēsi atklāt vēl daudz ko jaunu.

Lūk, daži ieteikumi, par ko randiņa laikā runāt:

Ar kādiem pēdējā laika sasniegumiem katrs no jums visvairāk lepojas;

Kā jūs redzat savu dzīvi pēc pieciem, desmit, piecpadsmit gadiem;

Bērnības mīļākās atmiņas;

Lietas, ko jūs vēl gribētu izdarīt, vietas, kuras redzēt.

Apzinies savus uzskatus un aizspriedumus



Katrs no mums attiecībās ienes arī daļu savu aizspriedumu un uzskatus. Tie ir veidojušies pēc pagātnē piedzīvotās pieredzes, iemācītā un apgūtā. Ir lietas, ko mēs uzskatām par neapgāžamu taisnību. Katram no mums ir sava uztvere par lietu kārtību. Mūsu dzīve balstās uz šiem uzskatiem un pieņēmumiem, un nereti tie veido mūsu rīcību. Ja mēs tos apzināmies un atklājam tos arī savam partnerim, tad attiecības kļūst vieglākas, un partneris spēj labāk izprast tavu rīcību.