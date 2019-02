Raud, neēd un neklausa: iedarbīgas tehnikas un frāzes, kas vecākiem palīdzēs ikdienas solī

Teju visi bērni laiku pa laikam čīkst, uzrīko pamatīgu jampadraci, atsakās pildīt vecāku lūgto un vēl citādos veidos izrāda savu nepatiku pret notiekošo. Ar laiku viņi pieaug un kļūst atbildīgāki, tāpēc daudzas problēmas tiek kā ar roku noņemtas, taču arī kašķīgajām un sarežģītajām situācijām dažādos vecumos kaut kā jātiek cauri. Nav neatrisināmu problēmu – ir nepareiza pieeja, un šī arhīva stāstu izlase palīdzēs atrast veiksmīgāko.

Bailes no nezināmā, dusmas un neizpratne ir tikai daži no iemesliem, kāpēc bērni reizēm uzvedas vecākiem ne pa prātam. Ļoti iespējams, pusaudžu vecumā nepaklausīgas rīcības pamatā ir atbildes reakcija kādam vecāku izteikumam, tāpat nevar izslēgt iespējamību, ka viņiem prātā iesakņojusies doma – pieaugušie vienkārši viņu intereses un vajadzības līdz galam nesaprot. Lai kā vecākiem gribētos domāt, ka viņi visu dara pareizi, vajadzētu paskatīties uz sevi no malas un saprast, kā viņu darbības un izteikumus interpretē atvases, un vai tiešām izvēlētā pieeja nav uzlabojama.

Lai saprastu, kā ar bērnu runāt un kā viņam visveiksmīgāk piekļūt dažādos vecuma posmos, jāsaprot, kādas frāzes un vārdu virknējumus pavisam noteikti nevajadzēt izmantot sarunās – kuras viņus sadusmo, liek justies apdraudētiem un vēl nesaprastākiem kā iepriekš. Reizēm ir vajadzīgas tikai nelielas izmaiņas tajā, kā vecāki pasniedz savu sakāmo, lai beigu galā apmierinātas būtu abas puses.

Būt par vecāku nebūt nav viegli, tāpēc arī pieaugušajiem dienu no dienas jāmācās, kādas ir labākās pieejas sarunās ar bērniem. Šajā apkopojumā atradīsi dažādas speciālistu ieteiktas frāzes un tehnikas, kā atrisināt situācijās, kurās bieži vien nonāk daudzi vecāki.

Gluži kā glābšanas riņķis: piecas frāzes mazā činkstētāja apklusināšanai

Apturēt arvien spēkā pieaugošo bērna histēriju iespējams, izmantojot dažas vienkāršas frāzes, ir pārliecināta "Popsugar" raksta autore Anna Stepcjura. Vai patiešām tas strādā?

Iejūtīgi, bet bez garām runām: septiņas frāzes, kas palīdzēs bērna disciplinēšanā

Nenoliedzami, ar bērniem ir regulāri jāpārrunā dažādas ikdienas situācijas – gan prieka brīži, gan arī reizes, kad mazais rīkojies nepareizi. Lai gan garai audzināšanas stundai ir savi plusi, daudzi bērni informāciju uztvers labāk, ja vārdu un teikumu kaudzi aizstāsi ar kādu trāpīgu frāzi. "Parents" iepazīstina ar septiņiem ieteikumiem, kas sarunu laikā palīdzēs bērnu disciplinēt.

Vecāku iecienītas frāzes, no kurām vajadzētu atteikties komunikācijā ar bērnu

Mēdz būt tā, ka mammas un tēti saskaras ar situācijām, kad bērns galēji naidīgi reaģē uz dažām, viņam veltītām, frāzēm. Bet mēdz būt arī tādi gadījumi, ka vispār nereaģē. Un tas ir tikai tādēļ, ka bērns vienkārši pierod pie tā frāžu komplektiņa, kuru vecāki izmanto ikdienā. Reaģēt uz tāda veida frāzēm bērnam šķiet absolūti bezjēdzīgi.

13 frāzes, kuras nekad nevajadzētu teikt savam bērnam

Vārdiem ir liels spēks. Bieži vien dusmu uzliesmojumā varam pateikt ko tādu, ko bērns nekad neaizmirsīs. Šī iemesla dēļ vecākiem arī dusmu un vilšanās brīžos ir jāspēj saglabāt miers un jācenšas turēt "mēli aiz zobiem", lai nepateiktu kādu no šīm 13 frāzēm, kuru bērns atcerēsies vēl ilgi.

10 frāzes, kuras nedrīkst teikt bērnam vecāku šķiršanās procesā

Mēs visi dažreiz pasakām lietas, ko vēlāk nožēlojam. Bet vecākiem, kuri piedzīvo šķiršanās procesu, vajadzētu ļoti uzmanīgi sekot līdzi saviem vārdiem, lai nenodarītu kaitējumu bērnam.

Desmit vecāku iecienītākās frāzes, kas sadusmo jebkuru bērnu

Kamēr tu vēl esi bērns, viss, ko tev gribas darīt, ir dzīvot pēc saviem noteikumiem. Turpretim vecāku pienākums ir turēt bērnu rāmjos. Lai to veiksmīgāk izdarītu, vecāki jau paaudžu paaudzēs viens otram nodod veiksmīgākās frāzes, kas, noteikti, ir ļoti efektīvas, taču bērniem izraisa manāmu nepatiku. Atgādinām desmit frāzes, kuras ir dzirdējuši lielākā daļa bērnu.

Sešas vecāku frāzes, kas sadusmo jebkuru pusaudzi

Vecākiem var šķist mulsinoši, ka viņu pozitīvā attieksme un ieteikumi pusaudzim izraisa dusmas. "Tā ir tikai vidusskola", "Neuztraucies par to, ko domā citi" un līdzīgas frāzes esam iemācījušies ar cerību, ka tās palīdzēs nomierināt hormonālo jaunieti, bet bieži vien tas izraisa pretreakciju – bubināšanu zem deguna, smagu elpas pūtienu, kapa klusumu vai pat dusmas. Portāls "Freep" skaidro, kuras no vecākiem tik ierastajām frāzēm nevis iedrošina, bet sadusmo pusaudžus, un kāpēc tas notiek.

Karotīti par mammu, karotīti par tēti: 10 aizliegtās frāzes par ēdienu

Mūsdienu sabiedrība tik ļoti ir ieciklējusies uz ēdienu, ka aizrādījumi un izteikumi, pat pateikti ar vislabākajiem nolūkiem, var atstāt negatīvas sekas, kad bērni tās iztulko savā valodā.

Septiņas 'maigas' tehnikas, kā bērnu pārliecināt būt paklausīgam bez asarām

Bērnu audzināšanā nepastāv viena vienīgā patiesā metode. Katram bērnam ir savs raksturs un mammām nepieciešama kreativitāte mēģinājumos viņu pārliecināt, ka ir jāizdara tas vai šis, kā mamma saka.

Frāzes, kas izmainīs nepaklausīgu bērnu uzvedību

Bērni ir vecāku spogulis. "Periodiski skatos uz viņiem un saprotu, ka man ir jāmaina savs personīgais komunikācijas stils. Esmu "izslēgusi" nosodījumus, visu negatīvo un draudus, un aizstājusi to ar neitrālu toni, līdzdzīvošanu un kompleksu pieeju problēmu risināšanai. Tas prasa ļoti ilgu praksi, vēl esmu vēl tikai tā apgūšanas procesā, bet manas mazās meitas uzvedība jau ļoti jūtami uzlabojusies," tā vietnē "Mother.ly" atzīst mamma, kura raksta blogu, Vendija Snaidere.

'Pārstāj raudāt!', 'Idiots!' un vēl 10 frāzes, kuras nedrīkst lietot sarunā ar bērnu

Kad mēs dusmojamies uz bērniem, varam sarunāt daudz lieka. Pēc piecām minūtēm mēs nomierināmies un aizmirstam par aizvainojošajiem vārdiem, bet bērnu atmiņā tie paliek uz ilgu laiku. Tie var iekrist sirdī un samazināt pašapziņu, iedragāt pašcieņu un pat apdraudēt bērna ticību tam, ka vecāki viņu mīl.

Frāzes, ko bērnam nedrīkst teikt raudāšanas laikā

Iedomājies orķestri, ko diriģē diriģents. Melodija skan plūstoši, pēc notīm… Bet tagad iedomājies citādāku orķestri, kad uz skatuves podesta stāv bērns un teju krītot, diriģē ar kociņu…

Tā nerunā jeb 10 frāzes, kas vienmēr aizvaino pusaudzi

Daudzi vecāki zina, cik viegli iespējams nokaitināt pusaudzi. Jebkurš neuzmanīgas mammas vai tēta vārds ir liels aizvainojums bērna dvēselē. Protams, lai apdomātu ikvienu vārdu, vecākiem laika nav, bet neteikt skaļi konkrētas frāzes, to gan var iemācīties.

10 frāzes, kuras jāsaka 'Pārstāj raudāt!' vietā

Daudzi vecāki kaut reizi mūžā savam bērnam ir teikuši: "Tā, pārstāj raudāt!" bet, vai tu zināji, ka tā darīt nedrīkst?

Septiņas ikdienā lietojamas frāzes, kuras cels bērna pašapziņu

Vecāku komunikācija ar bērnu laikā, kad noris viņa fiziska un emocionāla attīstība, nav pārvērtējama. Mazajam ķiparam ir jādzird pareizie vārdi, lai viņš spētu izaugt par cilvēku, kurš spējīgs mīlēt citus un, kas nav mazāk svarīgi, pats sevi. Panākumu atslēga ir pavisam vienkārša – ikdienā tikai jāizmanto pareizos vārdu virknējumus!

Frāzes, kuras nedrīkst teikt bērndārzniekiem

Ja bērns ir nesen kā sācis apmeklēt bērnudārzu vai arī kādu laiku jau turp ik rītu dodas, bet joprojām viņam tur īsti nepatīk, nereti vecāki mēdz izteikt dažādas frāzes, domājot, ka mazais ar tām gūs uzmundrinājumu. Tomēr ir gluži pretēji, ja tu bērnu mānīsi vai biedēsi, sekas var būt vēl nopietnākas nekā vienkārši negribēšana iet uz dārziņu.

Burvju vārdi, kurus bērnam būtu jāsaka iespējami biežāk

Ja apsēstos un padomātu, tad vecāki bērnam gribētu daudz ko pateikt. Un mums, vecākiem, patiešām ir ko teikt: sākot no ģimenes vēstures līdz tam, kas ir laime. Bet, vai mēs to darām bieži?

Iedarbīgas frāzes un rīcība veiksmīgākai komunikācijai ar bērnu

Bērnu audzināšanā katrā ģimenē tiek lietotas savas metodes. Tomēr ir lietas, kas attiecas teju uz visām pedagoģiskajām viltībām. Portāls "Woman-rules" piedāvā psihologu ieteikumus, kādus vārdus noteikti vajadzētu lietot visiem vecākiem. Vārdi un rīcība spēcīgi iedarbojas uz bērnu psihi.

Trīs motivācijas veidi, kurus izmantot bērnu audzināšanā ir bīstami

Audzinot bērnu, mēs vienmēr izvēlamies vienu vai citu motivācijas veidu. Bet ir svarīgi saprast, ka daži no tiem tiek uzskatīti par nepieņemamiem.

