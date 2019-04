Stresa izraisīta emocionālā ēšana: kāpēc vīrieši pēc bērna piedzimšanas pieņemas svarā

Kamēr pēc bērna piedzimšanas jaunās māmiņas aktīvi cīnās ar grūtniecības laikā uzņemtā svara zaudēšanu, jaunie tēvi šajā laikā nereti mēdz rīkoties gluži pretēji. Stress, bailes un atbildības sajūta, kas pēc mazuļa nākšanas pasaulē parādās vīrieša dzīvē, nereti izraisa emocionālo ēšanu, kas ir viens no izplatītākajiem aptaukošanās veidiem.

Mazuļa ienākšanai vīrieša dzīvē līdzi nāk arī stress un atbildības sajūta. Tēva loma vīrieša dzīvē var izraisīt pastiprinātu vēlmi nomākt emocijas ar pārtikas produktiem, kas ir pildīti ar cukuru, taukiem un ogļhidrātiem. Kaut normas robežās šīs uzturvielas mūsu organismam ir vajadzīgas, uzņemot tās vairāk nekā nepieciešams, sākas aptaukošanās process.

Bērna audzināšana un jaunā loma vīrieša dzīvē ienes vairāk satraukuma nekā iepriekš. Ir cilvēki, kas satraukuma brīžos pat nespēj domāt par ēdienu, bet netrūkst arī tādu, kas stresu cenšas nomākt ar pārtiku. Šādos brīžos čipsu paka vai burgers šķiet īpaši vilinošs un gards. Taču vienīgais, ko šis ēdiens var dāvāt, ir liekie kilogrami un cikliska stresa uzturēšana.

Ja agrāk tēvs bija maizes devējs un tas bija viņa galvenais uzdevums ģimenē, tad pēc bērna piedzimšanas sabiedrība un arī partnere gaida, ka viņš aktīvi iesaistīsies arī zīdaiņa aprūpē – viņa rūpju lokā būs arī ģērbšana, vannošana, pastaigas ar mazuli, atsaukšanās uz bērna emocionālajām vajadzībām. Tieši tāpēc, ka agrāk tēva galvenā loma ģimenē bija – sagādnieks, jaunajiem tētiem nav piemēra, kas viņiem parādītu, kāda ir pienācīga iesaistīšanās bērna audzināšanā un aprūpē jau no viņa dzīves pirmajām dienām.

Vēl viens no iemesliem, kāpēc daudzi jaunie tēvi pēc bērna piedzimšanas mēdz pieņemties svarā, ir prioritāšu maiņa. Ja agrāk vīrietis trīsreiz nedēļā devās uz sporta zāli, tad šobrīd viss viņa brīvais laiks tiek veltīts ģimenei un mazulim. Sabiedrības spiediens ietekmē ne tikai jaunās māmiņas, bet arī tēvus. Portālā "Fatherly" minēts, ka arī vīrieši nereti izjūt vainas apziņu, līdz ar to viņi savas jaunās lomas izpildei vēlas ziedot visu savu brīvo laiku, aizmirstot parūpēties paši par sevi.

"Jaunie tēvi bieži vien pārtop par emocionālajiem ēdājiem, jo viņi piedzīvo lielu stresu. Ēdiens ir viens no veidiem, kā viņi no tā cenšas atbrīvoties," portālam "Fatherly" skaidro terapeite Keitija Ziskinda. "Tāpat šobrīd viņiem arī finansiālā ziņā ir lielāka atbildības nasta. Nevar aizmirst arī to, ka pēc bērna piedzimšanas daudzi vīrieši jūtas atstāti novārtā, jo visa sievas uzmanība, kura iepriekš piederēja viņam, tagad tiek veltīta mazulim."

Portāls "Medical Use Today" raksta, ka vīrieši bieži vien cenšas cīnīties ar stresu ar alkohola un cigarešu palīdzību, taču pēc bērna piedzimšanas daudzi jaunie tēvi teic ardievas šiem sliktajiem ieradumiem - ja ne pavisam, tad vismaz ikdienā, rūpējoties par bērna veselību un drošību.

Pēcdzemdību periods ir laiks, kad abi jaunie vecāki ir depresijas riska grupā. 2010. gada pētījumā konstatēts, ka pasaulē aptuveni 10 procenti vīriešu piedzīvo pēcdzemdību depresiju. Šajā rakstā lasi kognitīvi biheiviorālās psihoterapeites Diānas Zande izklāstu par to, kā vīriešiem izpaužas pēcdzemdību depresija.

Emocionālo ēšanu var izraisīt arī miega trūkums, kas jaunajiem vecākiem nav svešs. 2013. gadā Amerikā veiktajā pētījumā atklāts, ka vecāki pilnvērtīgu miegu atgūst tikai sešus gadus pēc bērna piedzimšanas. Šie dati ir ļoti satraucoši, jo miega trūkums un nogurums tiek saistīts ar avārijām uz ceļa, koncentrēšanās grūtībām, zemām darba spējām, pasliktinātu imunitāti, kā arī jau iepriekš pieminēto svara palielināšanos un daudzām citām veselības problēmām. Vairāk par pētījuma rezultātiem un eksperimenta gaitu uzzini te.

Ilgstoša emocionālā ēšana var izraisīt arī nopietnas veselības problēmas – otrā tipa cukura diabētu, augstu asinsspiedienu, depresiju, aptaukošanos, kas noved pie sirds un asinsvadu problēmām, kā arī citām fiziskām un garīgām slimībām.

