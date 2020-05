Desmit stāsti, kas pierāda – ģimenē ir spēks

15. maijā visā pasaulē atzīmē Starptautisko ģimenes dienu, svinot to, cik dažādas mēdz būt ģimenes un to ikdienas dzīve. Šī iemesla dēļ portāls "Cālis" atvēris savu stāstu lādi, lai izceltu desmit rakstus, kuros esam stāstījuši par visdažādākajām ģimenēm, vecākiem un bērniem.

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) šī gada Ģimenes dienā izceļ to, ka ģimenes ir visdažādākās, – nāk no dažādiem sociālajiem slāņiem, piekopj unikālas tradīcijas, sastāv no atšķirīgiem ģimeņu modeļiem, bet tās visas vieno viena kopīga lieta – mīlestība pret saviem bērniem.

"Esam kā slavas zenītā. Cilvēki nāk klāt un vaicā, kā tiekam galā. Bet nav jau variantu – netikt. Cilvēks visam atrod risinājumu. Man ir draudzenes, kuras sūdzas, ka netiek galā ar vienu bērnu. Man tagad šķiet, ka ar vienu ir tik viegli, tās būtu kā brīvdienas," savulaik intervijā portālam "Cālis" atklājusi trīnīšu mamma Simona Špona. Tiesa – daudzbērnu ģimenes tiešām pierāda, ka ar savstarpējo saskaņu var izdarīt daudz, neskatoties uz ikdienas izaicinājumiem.

To, cik dažādas ir ģimenes, pierāda katrs no šiem stāstiem – kādā mamma viena audzina divas atvases, citā vecākus pārsteigusi trīnīšu grūtniecība, bet vēl kādā – tētis viens audzina trīs rakarus, jo zaudējis sievu. Šīs ir ģimenes, kas parāda, ka bērnu slimības ir pieveicamas, desmit bērni var būt īsta dāvana un vecāku laime, ilgi gaidīts mazulis var atnākt ar glābējsilītes palīdzību, un bērni var iedvesmot ceļošanai kemperī vai gariem iknedēļas pārgājieniem.

Katrs no šiem stāstiem ir īpašs, iedvesmojošs un parāda, cik mēs visi esam dažādi, bet tajā pašā laikā ļoti līdzīgi!