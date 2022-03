Paradoksāli, bet fakts: astoņas dzīvē veiksmīgu cilvēku īpatnības

Ja pameklētu grāmatās un interneta dzīlēs sarakstu ar tām īpašībām, kuras nepieciešamas dzīvē veiksmīgam cilvēkam, atklātos visai daudz savstarpēji nesaderīgu personības iezīmju. Kādēļ gan šajā sakarā ir tik daudz dažādu viedokļu un teoriju?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viss saistīts ar to, ka veiksmīgi cilvēki ir tik ļoti sarežģīti veidotas personības, ka daudzas no viņu personīgajām īpašībām šķiet nesavienojamas, spriež klīniskais psihologs, līdzautors grāmatai "Emocionālā inteliģence 2.0" Treviss Bredberijs. Vairumam no mums piemīt kāda no šīm īpašībām vai personības iezīmēm, un tās izdodas vienlaikus apvienot. Bieži vien tieši šī kombinācija ir panākumu atslēga. Lūk, portāls "Psychologies" iepazīstina ar vairākiem piemēriem!

Viņi ir pieklājīgi, bet nebaidās "sašūpot laivu"



Var teikt, ka šādi cilvēki ir tendēti "graciozi izjaukt pastāvošo lietu kārtību". Viņus nekad neapmierina "status quo". Viņi pastāvīgi vaicā: "Bet kas notiks, ja...?" un "Bet kāpēc nē?". Viņi nebaidās apstrīdēt "vispārpieņemtās patiesības", tomēr viņi nepavisam necenšas graut iedarbināto lietu kārtību vienkārši tāpat vien, viņi vienmēr vēlas kaut ko uzlabot vai papildināt.

Tajā pašā laikā viņi ir pieklājīgi un taktiski un cenšas nepievērst uzmanību svešām kļūdām bez lielas nepieciešamības. Tas nenozīmē, ka viņi noklusēs, ja redzēs, ka kaut kas virzās nepareizajā virzienā. Viņi bez vilcināšanās paziņos, ka laiks mainīt kursu.

Viņi kaislīgi mīl savu lietu, taču vienlaikus pret darbu attiecas racionāli un objektīvi



Viņi ir aizrāvušies ar savu lietu, taču neļaus emocijām izkropļot viņu domāšanu un uzvedību. Viņi nezaudē spēju būt paškritiskiem, prot atzīt savas kļūdas. Ja cieš zaudējumu, tad to atzīst un virza spēkus citā virzienā. Viņi ir spējīgi paraudzīties uz sava darba rezultātiem no malas un vienmēr ir gatavi uzklausīt citu atsauksmes, neuztverot sacīto pārāk personiski.

Viņiem ir attīstīta gan atšķirīga, gan konverģenta domāšana



Konverģences domāšanas spējas, ko mēra ar intelekta koeficienta (IQ) testiem, ir racionāla domāšana, kas nepieciešama, lai atrisinātu problēmas, kurām ir viena pareizā atbilde. Turpretim atšķirīgā domāšana nav tik lineāra. Tas ietver jaunu ideju ģenerēšanu un domāšanu par jautājumiem, uz kuriem nevar sniegt tikai vienu pareizo atbildi.

Abi šie domāšanas veidi – katrs pa savam – ir svarīgi. Kā norāda psihologs, nav svarīgi, cik augsts ir tavs IQ, tu nesasniegsi panākumu virsotnes, ja nebūsi spējīgs domāt ārpus standartiem. No otras puses, racionālā domāšana ir svarīga, lai atšķirtu vērtīgas idejas no bezjēdzīgām.

Viņi ir enerģiski, bet vienlaikus – mierīgi



Kad runā par darbu, kas viņiem pa īstam ir interesants, veiksmīgiem cilvēkiem enerģijas rezerves, šķiet, neizsmeļamas, vienlaikus viņi saglabā mieru, viņi neburkšķ un nesūdzas. Viņi kontrolē savu enerģiju, pilnībā koncentrējoties veicamajam uzdevumam.

Ir cilvēki, kuriem enerģija burtiski plūst pāri malām, – viņi ir hiperaktīvi, nespēj koncentrēties uz kaut ko vienu, nemitīgi "lēkājot" no vietas lietas pie citas. Savukārt veiksmīgi cilvēki prot novirzīt savu enerģiju vajadzīgajā virzienā tā, lai tā palīdzētu viņiem ceļā uz nosprausto mērķi, nevis tajā traucētu.

Viņi prot gan strādāt, gan gūt baudījumu



Veiksmīgs cilvēks savu dzīvi var raksturot ar aptuveni šādu izteicienu: "Atrodi darbu, kas tev ļoti patīk, un tev vairs ne dienu nebūs jāstrādā." Tā kā viņi mīl to, ko dara, viņiem prāta vētras, darba problēmu risināšana un ilgs, sarežģīts darbs pie projektiem patiešām patīk un interesē, tas ir kā ēdiens prātam un turklāt sniedz gandarījumu.

Tāpēc, neraugoties uz to, ka viņi pret darbu izturas nopietni, viņi no tā arī gūst baudījumu, jo robeža starp darbu un atpūtu viņu dzīvē ir izplūdusi.

Viņi ir ambiverti



Tie, kuri guvuši panākumus, sevī apvieno gan introvertu, gan ekstravertu īpašības. Viņi var klusiņām sēdēt konferenču zāles stūrītī vai uzkāpt uz skatuves un vērsties pie lielas auditorijas ar iedvesmojošu runu, un abos gadījumos viņi jutīsies komfortabli.

Viņi ir gudri un vienlaikus naivi



Intelekts ir galēji svarīgs panākumu gūšanai, taču daudzi no tiem, kuri patiesi tos sasnieguši, saglabā bērnišķīgi spontanitāti, it kā viņi neredz (vai neciena) ierobežojumus, kuriem akli pakļaujas visi pārējie. Viņi neaprobežojas tikai ar to, ko citi uzskata par iespējamu.

Viņiem piemīt gan pieticība, gan patmīlība



Lepnums par savu darbu ir nepieciešams nosacījums panākumu gūšanai, bet viņi nesasniegtu virsotnes bez to palīdzības, kuri strādājuši kopā ar viņiem. Viņi zina, ka panākumi ir ne tikai viņu pašu nopelns, un tā kā viņi par to neuztraucas, viņi nejūt arī vajadzību kaut ko kādam pierādīt. Tieši tāpēc savā personiskajā saziņā viņi nereti ir pavisam vienkārši un pieticīgi.

Un kas tad mums beigās sanāk?



Kādēļ pastāv tik daudz dažādu domu par to, kādas īpašības ir nepieciešamas dzīvē veiksmīgam cilvēkam, un kādēļ šīs iezīmes ir tik pretrunīgas? Nepastāv vienkāršas panākumu gūšanas receptes, un cilvēki, kuri sasniedz dzīves virsotnes, parasti var lepoties ar daudz un dažādām īpašībām, gluži kā mehāniķi, kuriem ir plašs instrumentu klāsts katram dzīves gadījumam.

Turpinājumā ieskaties arī arhīva materiālos par šo pašu tēmu, – kā kļūt dzīvē veiksmīgam.