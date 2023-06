Ar nepiemērotu acu grimu sevi padarām vecākas. Kļūdas un padomi, kā to novērst

Novecošana, savu gadu pieņemšana ir skaists un arī sarežģīts process. Ar gadiem nāk viedums, zināšanas, uzkrājas pieredze un mīloši cilvēki. Ar to ir jālepojas, un grims ir rīks, kā to var akcentēt. Tomēr, nepareizi lietots, tas var panākt pretējo, un tu izskatīties nogurusi un drūma. Kļūdas un padomi, kā to novērst!

Dekoratīvā kosmētika var padarīt seju vizuāli vecāku, bet pats galvenais fokuss ir dvēseles spogulis – acis. Tāpēc, grima lietošanā, tieši tām ir jāpievērš galvenā uzmanība.

Kontūrzīmuļa ir par daudz

Pirmajos meikapa pasaules eksperimentos, daudzas vēlējās izskatīties pieaugušākas un nobriedušākas, tāpēc plakstiņi tika bagātīgi iekrāsoti ar kontūrzīmuli. Acis konturēt var un vajag, bet ar gadiem šai tehnikai ir jāmainās un zīmuļa biezumam, daudzumam jāsamazinās. Atbilstoši individuālai acs formai, līnijai uz augšējā plakstiņa ir jābūt smalkai, bet, ja tai ir jākļūst platākai (piemēram, kaķacs formai), tad tikai acs ārējā stūrī.