Mandeļu māmiņa – diētu kultūras traģiskās sekas

Amizantais apzīmējums "Mandeļu māmiņa" ir radies ar bēdīgi slavenu TV realitātes šova "The Real Housewives of Beverly Hills" 2013. gada sēriju – ainu, kurā modele Džidži Hadida zvanīja mammai Jolandai, lai pastāstītu cik vāja un nogurusi jūtas, jo šajā dienā apēdusi tikai pusi no mandeles rieksta. Jolandas padoms bija biedējošs: "Paņem vēl vienu, bet tikai kārtīgi sakošļā." Nevainīgais rieksts ir kļuvis par to mammu – diētu upuru – simbolu, kurām priekšstats par uzturu un sportu nav savienojams ar veselību. Piekopj pati un ieaudzina saviem bērniem.



2022. gadā, izdevumā "People" augstākās sabiedrības dāma Jolanda Hadida sparīgi attaisnojās, ka realitātes šovā šis ieteikums ir demonstrēts bez īstā konteksta: "Tas bija fragments no sarunas. Džidži zvanīja, jo nejutās labi un es, šķiet, šo padomu devu pusmiegā pēc narkozes. Es pat to īsti neatceros. Muļķīgs pārpratums, kam nav nekā kopīga ar mūsu dzīvēm." Ja arī šī reize ir pārpratums, šova ietvaros viņa ir pamanījusies sniegt arī citus neveselīgus, dīvainus padomus. Piemēram, atrunājusi to pašu Džidži no volejbola nodarbībām, jo tās likšot modelei izskatīties vīrišķīgai (lasi – muskuļotai). Vai dzimšanas dienas ballītē atļāvusi jubilārei izbaudīt "vienu sliktā uztura dienu", kurai jāseko "atgriešanās pie diētas". Protams, arī "sliktajā" dienā kūkas gabaliņš bija miniatūrs. Jolanda tāda nav vienīgā. Kad aktrise, "Goop" portāla izveidotāja Gvineta Paltrova atklāja savu "labsajūtas rutīnu", kas sastāv no buljona tasītes pēc stundu gara sporta treniņa, viņa kļuva par "mandeļu māmiņu ciltsmāti".



Diemžēl, tādu mammu kā Haidida un Paltrova ir vairāk nekā vajadzētu. Un atkal jau sociālie mediji ir skaļrunis, kur cietušajiem izteikties. Piemēram, lietotājas @_leaveitblankk video par to kā mandeļu māmiņas kaunina bērnus par ēdienu izvēli restorānā. Tiktāl, ka no salātiem izņem pievienotās sastāvdaļas, lai maltīti padarītu "veselīgāku".