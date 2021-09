'Pirmoreiz vēl taupīju dzemdībām. Pēc tam maksāju par traumatiskās pieredzes dziedināšanu'

Nolēmu uzmeklēt ārsti Dinu Cepli, kuras interviju podkāstā nepārspīlējot esmu noklausījusies reizes desmit. Kādu laiciņu pagaidot uz pierakstu, notika mūsu pirmā tikšanās, un tas bija kas pavisam īpašs – pirmo reizi atnākot pie ārsta, man bija sajūta – kā? Es viņu interesēju, un viņai man ir laiks? Iedomājieties! Viņa ar mani runāja, nebija steigas, mums nebija jāiekļaujas valsts un speciālistu akceptētajās 15 minūtēs...

Paliekot stāvoklī, man bija jāsāk domāt par to, kur dzemdēšu. Vēlējos dzemdēt bez epidurālās anestēzijas, jo gribēju piedzīvot savu varēšanu (atzīšos, ka pirmajā reizē, dzemdējot ar atsāpināšanu, es pat nenojautu, kādas sāpes mani sagaida) un saikni ar mazuli dzemdību laikā. Skaidri zināju, ka ļoti negribu to darīt stacionārā, jo savā pirmajā pieredzē nevarēju atcerēties neko, kas mani kā mammu, kuras zināšanu līmenis par savu jauno dzīvi ir pavisam niecīgs, iedrošinātu vai atbalstītu (un, meitenes, lai arī kādus kursus mēs izietu, neviens nespēs aprakstīt un līdz galam izskaidrot, ko īsti nozīmē dzemdības vai dzīve ar mazuli). Savukārt lēmumu par to, ka tiešām gribu dzemdēt mājās, pieņēmu tad, kad grūtniecības laikā nonācu slimnīcas uzņemšanas nodaļā un sapratu, ka noteikti negribu atrasties stacionārā, kad jau tā pārgurušie ārsti cīnās arī ar Covid-19 ietekmi uz darbu. Starp citu, arī ārpus kovida laiks, ko vecmāte stacionārā var veltīt dzemdētājai, ir ļoti ierobežots. Lasīju Latvijāveiktu pētījumu, kurā ir salīdzinātas 271 dzemdības stacionārā un 277 dzemdības mājās (pētījums lasāms šeit, tajā ir ievērota būtiska nianse - līdzīgi atlases principi, piemēram, abās grupās ir zema riska dzemdētājas, līdzīgs vecums u.c. parametri, Red.). Viens no tā centrālajiem secinājumiem ir, ka dzemdības mājās ir vismaz tikpat drošas kā dzemdības stacionārā, kā arī dzemdības mājās praktiski izslēdz nevajadzīgu iejaukšanos dzemdību darbībā. Turklāt mēs dzīvojām dažu minūšu brauciena attālumā no vairākām slimnīcām...

Šeit var lasīt par dažādiem mājdzemdību drošības pētījumiem.

Es rakstīju dzemdību plānu, kurā viens no centrālajiem jautājumiem bija, kā es pati un mana atbalsta komanda varēs mani atbalstīt, kad man sāpēs tā, ka liksies – es mirstu (un tā šķiet lielai daļai dzemdētāju, sākot no apmēram septiņu centimetru dzemdes kakla atvēruma).

Sāpes un notikumus pie septiņu līdz deviņu centimetru dzemdes atvēruma es varētu salīdzināt ar to, ka tev atkal un atkal lauž roku un tajā pašā laikā ar šo roku joprojām jāspēj stūrēt automašīnu intensīvā satiksmē. Tas patiesi sāp, un tam patiesi ir jāgatavojas ne tikai fiziski, bet arī morāli.