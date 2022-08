Neatstāj bez ievērības! Veselības problēmas, kas liecina – nepieciešama ārsta konsultācija

Ir teiciens, ka pie visa dzīvē pierod – labām lietām ātri, sliktām – nedaudz lēnāk. Un daudzi šo principu visnotaļ tieši pārnesuši uz savu ikdienas dzīvi, sarodot ar sāpēm, diskomfortu un citām veselības likstām. Ja reiz kaut ko dzīvē nevar aizlaist pašplūsmā, veselība ierindojas pirmajā vietā, tāpēc no "Cālis.lv" arhīva esam izcēluši rakstus, kuros galvenais fokuss vērts uz dažādi slimību vai kaišu simptomiem.

Nemitīga vēdera pūšanās, ieildzis klepus, matu izkrišana – šīs ir tikai dažas no pazīmēm, ka telefonā pēc iespējas ātrāk jāatrod ārstējošā speciālista tālrunis un jānorunā konsultācija. Daudzi atliek došanos pie speciālista, baidoties no diagnozes, taču bieži vien ārsti uzsver, ka lielākoties reaģēšanas ātrums ir no svara – jo operatīvāk tiks konstatēta problēmas sakne, jo veiksmīgāka var būt ārstēšana.

Atceries, ka daudzas ar veselību saistītas problēmas sākas virtuvē. Lai gavilētu ne tikai sirds, bet arī visas orgānu sistēmas, nepieciešams pārliecināties, ka dienas laikā uzņem visas vitāli nepieciešamās uzturvielas – sākot no labi zināmajām olbaltumvielām un beidzot ar taukvielām, kas daudzus, jo īpaši tievētājus, biedē. Taču šajā ķēdes posmā mēdz rasties pārrāvumi. Piemēram, olbaltumvielu deficītam var būt raksturīgs samazinājums muskuļu masā un enerģijā, savukārt ogļhidrātu trūkuma gadījumā var būt pastiprinātas galvassāpes. Neapšaubāmi, galvassāpes ir ļoti nespecifisks simptoms, tāpēc pirms pašdiagnozes un secinājumu izdarīšanas noteikti jākonsultējas ar speciālistu, kurš zinās teikt labāk.



Neaizmirsti, ka sadzīvot ar sāpēm, diskomfortu vai kādu citu problēmu nav norma. Rūpējies par sevi, jo veselība ir pirmajā vietā!

Nogurums vai pārāk liels enerģiskums. Dažādās vairogdziedzera slimību pazīmes

"Bez vairogdziedzera vielmaiņa ir neiespējama, tādēļ to patiešām var uzskatīt par organisma mazo ģenerāli. Šajā trauksmainajā pandēmijas laikā "ģenerālim" neklājas viegli – biežāk nākas konstatēt vairogdziedzera slimības, turklāt visās pieaugušo vecuma grupās," secina Maija Gureviča, endokrinoloģe Veselības centru apvienībā (VCA).

10 pazīmes, kas var liecināt par onkoloģisku slimību

4. februāris – Pasaules pretvēža diena, kad visā pasaulē ar dažādiem pasākumiem veicina iedzīvotāju informētību par onkoloģiskajām slimībām, to profilaksi, simptomiem, savlaicīgas atklāšanas, kā arī ārstēšanās iespējām. Vēzis joprojām ir otrs izplatītākais nāves cēlonis Latvijā. Problēma ir tāda, ka to vēl arvien ļoti bieži atklāj pārāk vēlu – vien 3. vai 4. stadijā, kad ārstēšana vairs nav tik efektīva un bieži vien atliek vairs tikai paliatīvi risinājumi.

Kā saprast, vai spēcīgu menstruāciju dēļ ir jādodas pie speciālista

Menstruācijas ir normāla parādība sievietes dzīvē. Tomēr ir reizes, kad to dēļ būtu vērts apmeklēt speciālistu. Piemēram, ja menstruāciju laikā izjūti ļoti spēcīgas sāpes vai asiņošana ir tik intensīva, ka ir apgrūtinoši paveikt ikdienišķas lietas.

Neparastas pazīmes, kas var liecināt par sirds un asinsvadu problēmām

Pateicoties arvien plašākai informācijas pieejamībai un zināšanām par veselīgu uzturu un ārstniecības attīstībai, arvien mazāk cilvēku mirst no sirds slimībām nekā agrāk. Tomēr, neraugoties uz nupat minēto, sirds un asinsvadu slimības joprojām ir izplatītākais nāves iemesls kā Latvijā, tā arī citviet pasaulē. Tāpēc ir ļoti svarīgi ne tikai vismaz reizi gadā pārbaudīt savu veselības stāvokli, bet arī ikdienā sekot līdzi neparastām izmaiņām organismā, jo tās var mēģināt savlaicīgi brīdināt par kādu sirds un asinsvadu slimību.

Ne tikai sāpes. Kas var liecināt par zarnu slimībām

Ap desmit miljonu cilvēku visā pasaulē, tostarp bērni un jaunieši, ikdienā sadzīvo ar hronisku iekaisīgu zarnu slimību – Krona slimību vai čūlainu kolītu. Šīs autoimūnās saslimšanas var ietekmēt plašu ķermeņa funkcionalitāti, radot augstu invaliditātes risku. Tās nav izārstējamas, taču laicīga slimību diagnostika ir būtiska pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Bieži mainās redzes kvalitāte? Jāpārbauda cukura līmenis!

Cilvēkiem ar asu redzi grūti saprast tos, kuriem šīs maņas veselība nav ideālā kārtībā. Redzes izmaiņas nav nekas jauns, taču bieža kvalitātes maiņa var būt saistīta arī ar nopietnāku saslimšanu – cukura diabētu, Latvijas Televīzijas raidījumā "Revidents" skaidrojusi oftalmoloģe Guna Laganovska.

Sešas pazīmes, kas liecina par problēmām ar aknām

Blēži, kas cenšas iesmērēt pseidoveselīgus produktus, tos slavējot, ļoti mīl runāt par toksīniem, ar kuriem tavs organisms esot pārpilns – protams, viņu piedāvātais produkts ir tieši tas, kas vajadzīgs, lai toksīnus no organisma dabūtu laukā. Taču, ja aprunāsies ar kādu ārstu, viņš tev pateiks, ka tavā organismā pašā jau ir ultraefektīvs toksīnu izvadītājs, proti, tavas aknas, vēstī "Prevention", atklājot sešas pazīmes, kas liecina, ka ar šo svarīgo orgānu kaut kas nav kārtībā.

Retā un bīstamā idiopātiskā plaušu fibroze – kādas pazīmes par to liecina

Idiopātiskā plaušu fibroze ir reta plaušu slimība ar letālu iznākumu – vidējā dzīvildze pēc tās diagnosticēšanas ir 2–3 gadi. Slimība izraisa progresējošu rētaudu veidošanos plaušās, radot nepārtrauktu un neatgriezenisku plaušu darbības pasliktināšanos un apgrūtinātu elpošanu. Tai progresējot, aizvien vairāk samazinās skābekļa tilpums, ko plaušas spēj piegādāt galvenajiem ķermeņa orgāniem.

Septiņu bīstamu slimību simptomi - sāpes, kuras nedrīkst ignorēt

Nav noslēpums, ka mūsdienām raksturīgā stresainā dzīvesveida ietekmē laiku pa laikam ikvienu piemeklē dažādas sāpes un kaites. Par katru trulo dūrienu vai aso sāpi raizēties, protams, nevajadzētu tik ļoti, lai ikreiz konsultēties ar ārstu. Tomēr ir sāpes, kuras mūs pārsteidz nesagatavotus vai rodas vienlaikus ar drudzi, un atsevišķos gadījumos tās noteikti vajadzētu uztvert nopietni.

Kādas ir ļaundabīgu dzimumzīmju pazīmes? Speciālists skaidro, kas ir nēvusi un melanomas

Lai gan vasara šķiet pagājusi tā īsti nemaz nesākusies, siltuma grādu un ultravioletā starojuma rekordi tika sasniegti. Pēc vasaras noteikti jāpārbauda ādas veselība, no sākuma mājas apstākļos, ja rodas aizdomas par ļaundabīgiem pigmentiem, jāpierakstās pie dermatologa uz dziļāku izmeklēšanu. Kā atpazīt dažāda veida dzimumzīmes un kādēļ svarīgi laikus uzsākt ārstēšanos? Skaidro dermatovenerologs Raimonds Karls.

Bīstamās sāpes vēderā: simptomi, kas var liecināt par apendicītu

Apendikss jeb aklās zarnas piedēklis ir tārpveida veidojums pie resnās zarnas sienas vēdera lejas daļā labajā pusē. Savukārt apendicīts ir apendiksa iekaisums. Statistiska rāda, ka aptuveni deviņi procenti vīriešu un septiņi procenti sieviešu kādā dzīves posmā cieš no akūta apendicīta, kas atsevišķos gadījumos var arī apdraudēt cilvēka dzīvību. Lai tas nenotiktu, ir svarīgi prast lasīt ķermeņa signālus, kas var liecināt par apendiksa iekaisumu.

Septiņi neierasti signāli, kas var liecināt par sirds veselības problēmām

Mēdz runāt par, arī nereti atspoguļot filmās vai seriālos gadījumus, kur cilvēks savu sirdslēkmi it kā nav jutis. Ja pašas neesam bijušas šādā situācijā, varētu rasties jautājums – kā tas iespējams? Bet tā ir tiesa – sirdslēkmes vai jebkuras citas sirds problēmas brīdinošie signāli bieži vien ir nemanāmi, pat viltīgi. Tie ''sit'' brīdī, kad vismazāk to gaidi.

Ieildzis klepus, sāpes krūtīs un citi stopsignāli vīrieša veselības ceļā

Kad tu beidzot dosies pie ārsta? Tas ir jautājums, ko sieva, mamma vai citi ģimenes locekļi itin bieži mēdz uzdot vīrietim. Taču vairākums par šo tēmu nemaz nevēlas dzirdēt. Sak, varu pārdzīvot, ja arī kas iesāpas, tikt galā saviem spēkiem – esmu taču vīrietis. Tomēr ir simptomi, kas liecina par nelāgām norisēm organismā, un tos noteikti nedrīkst ignorēt.

Trīcošas rokas un atmiņas zudumi. Kas jāzina par Parkinsona slimību?

Ringā viņš darbojās zibenīgi, bija veikls un lokans. Arī sniedzot intervijas, pasaulslavenais bokseris Muhameds Ali nesēdēja mierā, bet visu laiku žestikulēja un teikto papildināja ar izteiksmīgu mīmiku. Pēc karjeras beigām slimība bijušo sportistu priekšlaikus pārvērta kuslā vecītī – palēninātas kustības, gausa runa, kaut gan joprojām uzšķiļas kāds joks. Kopš Ali piemeklēja Parkinsona slimība, sabiedrībā viņš parādījās arvien retāk.

Vai mati ir organisma kopējās veselības spogulis?

Matu izkrišana pati par sevi ir dabīgs process – zinātniskajos avotos lasāms, ka par normu uzskata 50 līdz 100 izkritušu matu dienā. Bet, ko tad, ja matu izskats vai to izkrišanas intensitāte rada bažas? Vai zinājāt, ka pēc pārslimota Covid-19 var būt novērojama pastiprināta matu izkrišana? Uz šo un citiem jautājumiem atbild ārste – triholoģe Inga Zemīte.

Piecas pazīmes, kas var liecināt par zarnu vēzi

Zarnu vēzis ir izplatīta onkoloģiskā slimība. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem, 2017. gadā 640 cilvēkiem atklāts audzējs resnajā zarnā, bet 469 – taisnajā zarnā. Ļoti bieži slimību atklāj novēloti – trešajā vai pat ceturtajā stadijā. Šādās situācijās ar slimību cīnīties ir daudz grūtāk.

Tipiskākais astmas simptoms - klepus, brīdina bērnu alergologs

Mūsu platuma grādos ikvienu laiku pa laikam piemeklē klepus. Tomēr reizēm klepus nav tikai saaukstēšanās pazīme. Kā atpazīt, vai bērna klepus nav signāls pirmajiem astmas saslimšanas simptomiem, stāsta Latvijas Bērnu alergologu un pneimonologu biedrības valdes priekšsēdētāja, kā arī "BENU veselības un skaistuma akadēmijas lektore" dr. Ineta Grantiņa.

Pazīmes, kas var liecināt par prostatas vēzi

Latvijā vīrieši joprojām ir ļoti gausi uz profilaktisku veselības pārbaužu apmeklēšanu, sak, kas gan man, īstam vecim, var kaitēt?! Diemžēl šī maldīgā pārliecība ir iemesls, kādēļ stiprā dzimuma pārstāvjiem slimības krietni biežāk nekā sievietēm atklāj ielaistās stadijās, kad nereti prognozes vairs nav iepriecinošas. Viena no tām ir arī prostatas vēzis, kam, ja neatklāj laikus, var būt letālas sekas.

Nē, tas nav ausī ieskrējis ods. Džinkst galvā gandrīz katram piektajam

Ilgstoši atrodoties trokšņainā vidē, daudziem rodas tik pamatīgs diskomforts, ka lielākā vēlme ir pēc iespējas ātrāk nonākt mierā un klusumā. Šādās reizēs pietiek ar pagriešanos uz papēža un došanos prom, taču daudzi no ausī "dzīvojošā" trokšņa aizbēgt nevar. Tas ir klātesošs, lai arī kurp dotos. Reizēm ausī dzirdamā džinkstēšana ir tik uzmācīga, ka traucē ne tikai dzirdēt pašam savas domas, bet arī apkārtējos. Un tad, lai nesajuktu prātā, jāmeklē visefektīvākie risinājumi trokšņa slāpēšanai.

Deviņi iemesli, kāpēc locītavās rodas nepārejošas sāpes

Neatkarīgi no tā, vai vakardien aktīvi izkustējies vai čakli rakstīji uz datora, ir daudz un dažādi iemesli, kāpēc viena vai vairākas tavas locītavas var sāpēt. Tāpat sāpju intensitāte un radītais diskomforts var variēt – tās var būt knapi nojaušamas, bet kādā reizē pat ierobežojošas. Svarīgi ir ''attīt filmu'' atpakaļ un saprast, vai sāpju cēlonis ir skaidri nosakāms un vai paralēli locītavu diskomfortam neizjūti citus neierastus simptomus.

