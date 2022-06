Glāb pats sevi! Pazīmes, kas liecina – organismā trūkst svarīgu uzturvielu

Noteikti esi dzirdējis, ka paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks, taču tas gan automātiski nenozīmē, ka arī ķermenis būs laimīgs. Lai gavilētu ne tikai sirds, bet arī visas orgānu sistēmas, nepieciešams pārliecināties, ka dienas laikā uzņem visas vitāli nepieciešamās uzturvielas – sākot no labi zināmajām olbaltumvielām un beidzot ar taukvielām, kas daudzus, jo īpaši tievētājus, biedē. Kā zināt, vai kādā no ķēdes posmiem nav izveidojies pārrāvums?

Par uzturvielu trūkumu var liecināt ļoti dažādi simptomi, kas arī ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc katra "vienība" iepazīstama atsevišķi. Piemēram, olbaltumvielu deficītam var būt raksturīgs samazinājums muskuļu masā un enerģijā, savukārt ogļhidrātu trūkuma gadījumā var būt pastiprinātas galvassāpes. Protams, galvassāpes ir ļoti nespecifisks simptoms, tāpēc pirms pašdiagnozes un secinājumu izdarīšanas noteikti jākonsultējas ar speciālistu, kurš zinās teikt labāk.

Atceries, ka tikpat svarīgi kā uzņemt šķiedrvielas, taukvielas, ogļhidrātus un olbaltumvielas ir arī rūpēties par uzturu, kurā atrodams pietiekams vitamīnu un minerālvielu apjoms.

Lai gan varētu šķist, ka ēdienkartes pakārtošana visu nepieciešamo uzturvielu uzņemšanai var būt neiespējamā misija (jo to taču ir tik daudz!), pamata rekomendācija ir neaizmirst par dažādību uz šķīvja. Kā sacījusi uztura speciāliste Viktorija Zakarkeviča, uzturā lietot konkrētus produktus tikai tāpēc, lai uzņemtu vienu vitamīnu vai minerālvielu, nav nepieciešams. "Svarīgākais ir ēst nevis produktus, kuri ir galvenie vitamīnu avoti, bet gan kombinēt un neaizmirst par dažādību. Ja dienā tiek rekomendētas piecas porcijas ar dārzeņiem, vēlams, lai visās nav tikai tomāts un biete, un tad par deficītu nebūs jāuztraucas."

Taču reizēm esam savu organismu noveduši tik tālu, ka tas jau ieslēdzis trauksmes zvanus. Kuras pazīmes pielīdzināmas sarkanajiem karogiem un signalizē – organismam ļoti trūkst kāda uzturviela, uzzini raksta turpinājumā!

Nepārcenties ar tievēšanu. Pazīmes, ka tev jāuzņem vairāk ogļhidrātu

Foto: Shutterstock

Intensīvi treniņi un ļoti maz ogļhidrātu uzturā – tās ir divas lietas, kas var ātri palīdzēt atbrīvoties no kāda lieka kilograma. Tomēr ir reizes, kad ar centieniem notievēt vajag nedaudz piebremzēt, jo ogļhidrāti ir nozīmīgs enerģijas avots un to trūkums var būt kaitīgs organismam.

Lasīt vairāk

Pazīmes, ka neuzņem pietiekami daudz olbaltumvielu

Foto: Shutterstock

Olbaltumvielas veic dažādas dzīvībai nepieciešamas funkcijas un ir vienas no pamata uzturvielām. Ja ēdienkarte ir gana daudzveidīga, lielākoties problēmu ar olbaltumu apgādi nav. Tomēr vienmēr ir kādi izņēmumi. Saslimšanas, specifiskas diētas vai pat šķietami nelielas korekcijas ikdienas ēdienkartē var veicināt olbaltumvielu trūkumu, kas izpaužas dažādu simptomu veidā.

Lasīt vairāk

Tievēt, ēdot taukus? Speciāliste skaidro ketogēnās diētas riskus un ieguvumus

Foto: Shutterstock

Pēdējo gadu laikā arvien lielāku popularitāti tievētāju aprindās ir iemantojusi ketogēnā jeb keto diēta. Tā paredz gandrīz pilnīgu atteikšanos no ogļhidrātiem un palielināta tauku daudzuma uzņemšanu. Lai arī šādam stingri ierobežotam uztura plānam piekritēju netrūkst, nav pētījumu, kas pierādītu tā superspējas cīņā ar lieko svaru. Turklāt diētai var būt nepatīkami blakusefekti, tāpēc bez speciālista konsultācijas to labāk neuzsākt.

Lasīt vairāk

Saplaisājušas lūpas, tirpstoši pirksti. Kādu vitamīnu organismā trūkst?

Foto: Shutterstock

Organismā trūkstot būtiskām uzturvielām, vitamīniem un mikroelementiem, tas var signalizēt par šo problēmu visdažādākajos veidos. Jāpiebilst, ka mūsdienu steidzīgajā ikdienā, kurā ne vienmēr ieturam sabalansētas un regulāras maltītes, ir itin viegli iedzīvoties vitamīnu deficītā, tiem vai nu netiekot pietiekamā daudzumā uzņemtiem ar pārtiku, vai arī tiekot traucētai to uzsūkšanās spējai.

Lasīt vairāk

Vājums, enerģijas trūkums un aizcietējumi – iespējamie simptomi šķiedrvielu trūkumam organismā

Foto: Shutterstock

Uzturs ir ļoti svarīgs ikviena cilvēka veselības uzturēšanai, tomēr nereti mūs piemeklē kādas šķietami "ne tik trakas" veselības ķibeles, lai mēs dziļāk papētītu, kādēļ tā notiek. Reizēm novēro aizcietējumus? Aizskrien uz aptieku un nopērc kādu tabletīti vai tinktūru... Ikdienā pietrūkst enerģijas? Gan jau ir gana daudz iemeslu, uz ko to novelt – pārāk daudz darba, ak, pavasaris vai rudens – tad jau daudzi to izjūt! Tomēr patiesība var izrādīties pavisam cita un itin viegli atrisināma – papētīt to, ko ēd ikdienā, un nepieciešamības gadījumā uzturu pamainīt, papildinot ar nepieciešamajām uzturvielām.

Lasīt vairāk

Depresija, izsalkums un matu izkrišana – kas liecina par olbaltumvielu trūkumu

Olbaltumvielas spēlē būtisku lomu, nodrošinot organismu ar vairākām nozīmīgām funkcijām. Piemēram, veidojot un atjaunojot muskuļus, stabilizējot cukura līmeni un nodrošinot matu un nagu augšanu. Tomēr, neskatoties uz neskaitāmu cilvēku iecienītajām diētām, kur olbaltumvielas ir viena no svarīgākajām komponentēm, ir pietiekami daudzi, kuriem šī elementa organismā trūkst, nespējot nodrošināt tik svarīgās funkcijas.

Lasīt vairāk

Pazīmes, kas liecina – organismam varētu trūkt magnija

Foto: Shutterstock

Par vitamīnu un minerālvielu trūkumu organisms var signalizēt dažādos veidos, bet kā tipiskākās pazīmes, ka kaut kā varētu trūkt, nereti tiek minētas hroniska noguruma sajūta, mainīgs garastāvoklis, sliktāka miega kvalitāte un nespēja atjaunot spēkus pēc fiziskas slodzes. Šoreiz sīkāk par magniju – kāda ir tā loma organismā, kādēļ tā varētu pietrūkt un kādi ir magnija avoti uzturā?

Lasīt vairāk

Uzturs bez taukvielām. Speciāliste skaidro, kāpēc tas nav labākais lēmums

Foto: Shutterstock

""Ņemiet labāk šo produktu, te būs vairāk tauku!" Ikdienā šādus iedrošinājumus nenākas dzirdēt, vai ne? Vismaz ne no ārstniecības jomas speciālistiem. Biežāk izskan ieteikumi samazināt tauku daudzumu uzturā un izvēlēties produktus ar mazāku tauku saturu. Tas var novest pie nepareiza priekšstata, ka tauki uzturā ir nevēlami," stāsta uztura speciāliste Eva Kataja.

Lasīt vairāk

Kas liecina par vitamīnu trūkumu un kā no tā izvairīties

Foto: Shutterstock

Pavasaris ir laiks, kad cilvēki bieži ir noguruši un izjūt nespēku. Viens no izplatītākajiem šo simptomu izraisītājiem ir vitamīnu un dažādu minerālvielu trūkums. Ziemas laikā dažādos pārtikas produktos parasti ir daudz mazāk vērtīgu vielu un vitamīnu. Tāpat organismam par labu nenāk īsās dienas un nelielais saulaino dienu skaits ziemas laikā.

Lasīt vairāk

Pieci signāli, ka uzņem par maz olbaltumvielu

Foto: Shutterstock

Lai pilnvērtīgi funkcionētu, organismam ir nepieciešamas visu grupu uzturvielas – olbaltumvielas, ogļhidrāti, tauki, vitamīni un minerālvielas. Olbaltumvielu trūkuma sekas visbiežāk izjūt veģetārieši, vegāni, svaigēdāji un tie, kuri ievēro kādu striktu diētu, jo galvenie olbaltumvielu avoti ir gaļa, zivis, olas un piena produkti, vēstī portāls Zdorovie.com.

Lasīt vairāk

Organisma 'sērkociņi' – minerālvielas. Kā deficīts gandē dzīvi

Ja iedomājamies, ka ķermenis ir krāsniņa, bet ēdiens – malka, minerālvielas šajā stāstā ieņem sērkociņu lomu. Bez tām organisms ir kā Romeo bez Džuljetas, savukārt to pārmērība var izraisīt ļoti līdzīgas ligas kā trūkums. Lielākoties tik nozīmīgās minerālvielas uzņemam ar labumiem, ko liekam vēderā, taču to spēja uzsūkties un pildīt vitāli svarīgās funkcijas var būt atkarīga arī no daudziem citiem faktoriem. Iespējams, pie pavasara noguruma patiešām vainojama drūmā ziema, kas šogad tik ātri negrib atkāpties, taču – vai esi pārbaudījis dzelzs un joda līmeni organismā?

Lasīt vairāk

Veidi, funkcijas un ietekme uz veselību: uztura speciāliste atklāj būtiskāko par šķiedrvielām

Foto: Shutterstock

Runājot par veselīgu uzturu, bieži dzirdam vārdu "šķiedrvielas" jeb "balastvielas". Taču, ņemot vērā, ka šķiedrvielas neuzsūcas mūsu organismā, kā, piemēram, tas notiek ar taukiem un ogļhidrātiem, īsti nav saprotams, kā šķiedrvielas var palīdzēt mūsu organismam. Veselīga dzīvesveida veicināšanas programmas "Rimi uztura speciālists iesaka" vēstnese Inga Pūce stāsta par to, kādēļ šķiedrvielas ir svarīgi uzņemt, kā tās palīdz uzturēt mūsu organismu kārtībā un kuros produktos to ir visvairāk.

Lasīt vairāk

Tests: Vai ikdienā uzņem pārāk daudz ogļhidrātu?

Foto: Shutterstock

Lai gan arvien biežāk sabiedrībā valda viedokļu dažādība par to, cik daudz un vai vispār nepieciešams ikdienas uzturā iekļaut ogļhidrātus, tie ir mūsu galvenais enerģijas avots un vitāli nepieciešami sabalansētā ēdienkartē. Uztura speciāliste Eva Kataja norāda, ka šobrīd aktuāli kļuvis vainot ogļhidrātus teju pie visām hroniskajām slimībām, kā rezultātā bez kritikas no uztura tiek izslēgti pat veselīgi produkti.

Lasīt vairāk

Visas olbaltumvielas nav vienādas. Svarīgi fakti par proteīnu

Foto: Shutterstock



Ja kādreiz esi interesējies, ko ietver "sabalansēts uzturs", ļoti iespējams, dzirdēts par olbaltumvielām, kuru pietiekams daudzums ir viens no pamata balstiem. Taču lielajai proteīna popularitātei nāk līdzi arī daudz mītu un maldinošu apgalvojumu, kas rada daudz vairāk jautājumu nekā atbilžu.

Lasīt vairāk

Kur esi, D vitamīn? Mīti, trūkuma pazīmes un uzņemšanas veidi

Foto: Shutterstock

D vitamīns ir tēma, kas mūsu platuma grādos kā veca leijerkaste visu gadu griežas uz riņķi, savu kulmināciju sasniedzot ziemā. Ierobežotās saules gaismas dēļ pietiekamā daudzumā to fiziski nav iespējams uzņemt, tāpēc, sagaidot gada nogales mēnesi, atgādināsim, kas liecina par D vitamīna trūkumu, kādus greizus pieņēmumus nezinātāji tam piedēvējuši un kuros pārtikas produktos "pazudušo dēlu" atradīsim.

Lasīt vairāk

Nespēks, krampji un citas pazīmes, ka organismam kaut kā trūkst

Foto: PantherMedia/Scanpix

Pilnvērtīgs uzturs, kas ļauj uzņemt visas nepieciešamās minerālvielas un vitamīnus, ir ļoti būtisks nosacījums labai veselībai. Tiesa, daudziem neizdodas organismu nodrošināt ar visu nepieciešamo un ir vairākas minerālvielas un vitamīni, kuru deficītu dažādiem cilvēkiem novēro salīdzinoši bieži. Kā saprast, vai arī tev kaut kā pietrūkst, un kā uzņemt visu nepieciešamo?

Lasīt vairāk