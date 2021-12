Vitamīnu 'Ziemassvētku vecīši'. Kas vērtīgs mandarīnos un citos citrusaugļos

Saldie, krāsainie citrusaugļi ir vasaras vēstneši drūmās un tumšās ziemas dienās, taču tie ir ne tikai garšīgi un skaisti, bet arī vērtīgi mūsu veselībai. Citroni, laimi, apelsīni, greipfrūti – tie visi pārstāv šobrīd veikalos atrodamos citrusaugļus, tomēr tieši decembrī savu uzvaras gājienu soļo Ziemassvētku vēstneši – mandarīni. Kāpēc tos lietot uzturā? Iemesli variē no saturā esošajiem vitamīniem un šķiedrvielām līdz pat imunitātes celšanai un atsevišķos gadījumos pat nopietnāku veselības problēmu novēršanai.

Citrusaugļu klāsts ir tik plašs, ka katram ir iespēja izvēlēties sev mīļāko. Tie veikalu plauktos pieejami visu cauru gadu, taču ziemas periodā īpaši ieteicami, jo visi ir vērtīgs C vitamīna avots, attiecīgi – noderīgs līdzeklis cīņā ar saaukstēšanos, kā arī palīgs slimību profilaksei. Neskatoties uz to, ka citrusaugļi ir līdz pēdējai vīlei veselīgi, atsevišķos gadījumos ar to lietošanu aizrauties nemaz nevajadzētu. Tāpat uz gardajiem, košajiem našķiem, attiecināms teiciens – kas par daudz, tas par skādi, tāpēc ēst citrusaugļus kilogramiem noteikti nebūs pareizā izvēle.

Starp citu, lai aizkavētu nierakmeņu veidošanos, dzirdēts, ka cilvēki steidz ledusskapī meklēt citronu. Lai atbildētu, vai tas ir tikai izdomāts pieņēmums, visu pirms jāsaprot, ka nierakmeņus iedala kalcija oksalātos un urātos, tāpēc jautājuma pamatā jāzina, kurš no minētajiem nierakmeņiem ir aktuāls. Taču – vai citrons beigu galā var palīdzēt? "Citronos esošie citrāti, kas ir citronskābes sāļi, saistās ar kalciju," skaidrojis uztura speciālists Ansis Zauers. Šī iemesla dēļ eksperts uzskata, ka glāze citrona ūdens dienā nenāks pa sliktu, kā arī informē, ka citrona miziņas ir labs kalcija avots.

Vairāk par nieru veselību un nierakmeņiem, kā arī uzturu, kas palīdzēs rūpēties par tik svarīgo orgānu, lasi šeit.



Taču nu ķeramies klāt citrusaugļu labajām īpašībām!

Vitamīnu bagātība



Kā raksta "Healthline", citrusaugļos esošais C vitamīns ir lielisks palīgs ne tikai imunitātes stiprināšanā, bet arī veselīgas ādas un tās elastības nodrošināšanā. Starp citu, lai uzņemtu dienā nepieciešamo C vitamīna daudzumu, pietiks vien ar vienu, vidēja izmēra apelsīnu.

Tāpat citrusaugļos ir daudz citu vērtīgu labumu, kas nepieciešami organismam, lai tas funkcionētu kā nepieciešams, tostarp B vitamīns, kālijs, folijskābe, magnijs u.c. Jāpiebilst arī, ka C vitamīns palīdz pazemināt holesterīna līmeni asinīs, kā arī uzņemt pārtikā esošo dzelzi un citas vērtīgas vielas. Tāpat kā daudzi citu augļi, mandarīni ir vērtīgs antioksidantu avots, kas palīdz aizsargāt šūnas no bojāšanās, kā arī samazina iekaisumus.

Šķiedrvielu avots

Citrusaugļos ir daudz šķiedrvielu, vēsta "Healthline", kas palīdz normalizēt holesterīna un glikozes līmeni asinīs. Tāpat šķiedrvielas ir svarīgas gremošanas sistēmas veselībai, kā arī to nozīmi bieži uzsver reizēs, kad cilvēks cenšas teikt ardievas liekajiem kilogramiem. Kāpēc? Jo šķiedrvielas rada sāta sajūtu, tāpēc ar tām bagātie produkti ir īpašā cieņā.

Maz kaloriju



Ja meklē produktus, kuros ir maz kaloriju, citrusaugļi būs pareizā izvēle. Neskatoties uz mazo kaloriju daudzumu, kā minēts iepriekš, tajos ir daudz šķiedrvielu un arī ūdens, kā rezultātā sāta sajūta nekur nepazudīs. Lūk, aptuvenais kaloriju skaits citrusaugļos!

Mazs mandarīns – 35

Vidēja izmēra apelsīns – 62

Puse sarkanā greipfrūta – 52

Puse gaišā greipfrūta – 39

Viena citrona sula – 12



To, ka citrusaugļu iekļaušana ēdienkartē var palīdzēt iegūt kāroto figūru, apstiprina arī kāds 2015. gadā publicēts pētījums, kurā aplūkoti cilvēku ēšanas paradumi ar svara zaudēšana 24 gadu griezumā. Arī tajā rasta sakarība starp šiem lielumiem.

Sirds veselības uzlabojumi

Rūpēs par ķermeņa motora – sirds – veselību, viens no pirmajiem uzdevumiem ir uztura pārskatīšana, izslēdzot no tā rūpnieciski pārstrādātus, rafinētus produkti, kuros ir milti, tauki, cukuri un sāls, skaidrojusi uztura speciāliste Eva Kataja. Kā piemēru šajā kategorijā var minēt kartupeļu čipsus. Taču par labu sirds veselībai nāk augļi un ogas, tostarp arī citrusaugļi. Piemēram, 2011. gada pētījumā noskaidrots, ka cilvēkiem, kuru ēdienkarte regulāri sastāvēja no citrusaugļu klātbūtnes, ir mazāks risks saslimts ar sirds slimībām, kā arī samazināts insulta risks.

Citrusaugļu sastāvā ir atrodami savienojumi, par kuriem sirds veselība īpaši priecājas. Vieni no tiem flavonoīdi. Uzturs, kas bagāts ar flavonoīdiem, var palīdzēt stiprināt sirds veselību, pazeminot asinsspiedienu un samazinot sliktā jeb zema blīvuma holesterīna līmeni.

Cukuri izdalās lēni

Citrusaugļi arī palīdz nodrošināt stabilu cukura līmeni asinīs – pēc veselīgo našķu ēšanas cukurs izdalās lēni un vienmērīgi, sniedzot enerģiju ilgākam laikam. Piemēram, apelsīnā ir diezgan daudz cukuru, taču tā glikēmiskais indekss ir zems. Tas nozīmē, ka auglis nerada straujas un ievērojamas svārstības cukura līmenī asinīs.

Kad ar citrusaugļiem neaizrauties

Lai gan pēc augstāk minētajām labajām īpašībām varētu šķist, ka citrusaugļiem nav neviena mīnusiņa, tik rožaini arī viss nav. Gluži tāpat kā ar jebkuru pārtikas produktu, arī citrusaugļus nav ieteicams lietot uzturā pārmērīgi daudz. Pirmkārt, svarīgi paturēt prātā – auglis un augļa sula nav viens un tas pats. Pat neskatoties uz to, ka, piemēram, apelsīnu un greipfrūtu sulas satur vērtīgo C vitamīnu, tās tik veselīgas kā augļi svaigā veidā nav. Iemesls meklējams faktā, ka šādā veidā uzņemam daudz vairāk cukura, savukārt šķiedrvielu svaigi spiestā sulā praktiski nav nemaz.

Taču tā nav vienīgā problēma – starp cukuru un kalorijām liekama vienādības zīme, līdz ar to svaigi spiestu sulu lietošana uzturā var rezultēties svara pieaugumā. Tāpat "Healthline" skaidro, ka, uzņemot lielu fruktozes daudzumu, tas ātri nonāk asinsritē un līdz ar to – arī līdz aknām, kur apgrūtina to darbu. Ja aknās nonāk tāds fruktozes daudzums, ar kuru orgāns netiek galā, veidojas tauki, palielinot risku saskarties ar taukaino hepatozi.

Savukārt ar greipfrūtu ir vēl cits stāsts. Uztura speciāliste Guna Rijkure norādījusi, ka ar šī augļa lietošanu jāuzmanās tiem, kuri lieto medikamentus, jo greipfrūts var ietekmēt medikamenta iedarbību. Taču nepieciešamību ar citrusiem uzturā nepārspīlēt parasti norāda to lietošanas instrukcijā. Kas attiecas uz greipfrūtu labo ietekmi uz aknām, Rijkure norāda: "Jāsaprot – ja cilvēks nemainīs savu dzīvesveidu, ēšanas paradumus, neviens produkts, tostarp greipfrūts, brīnumus neizdarīs," skaidro uztura speciāliste, nenoliedzot, ka citrusos ir C vitamīns, šķiedrvielas, un tos kā dienas augļu devu noteikti var lietot uzturā.

Kad nākamreiz liesi glāzē ūdeni, vārīsi tēju vai gatavosi salātus, atceries pievienot laima vai citrona šķēlīti. Savukārt šobrīd, sagaidot gada nogales svētkus, ir īstais brīdis palutināt sevi ar mandarīniem. Atceries, ka to smarža vien mājās ienesīs patīkamu sajūtu par Ziemassvētkiem!

