Nelielais smadzeņu paraugs iegūts no kādas 45 gadus vecas pacientes, kad tai veikta operācija epilepsijas ārstēšanai. Paraugs ir no smadzeņu garozas – daļas, kas atbild par tādām funkcijām kā mācīšanās, uzdevumu un problēmu risināšana, sensoro signālu apstrāde. Paraugs piesātināts ar smagajiem metāliem, lai ar elektronu mikroskopu būtu vieglāk izšķirt atsevišķas smadzeņu šūnas jeb neironus. Tad kubikmilimetru lielais pikucītis sašķēlēts aptuveni piecos tūkstošos slāņu – katrs vien 34 nanometrus biezs, simtiem reižu plānāks par cilvēka matu. Un katrs no šiem slāņiem skenēts ar mikroskopu. Pēc tam pie darba ķērās "Google" mākslīgā intelekta speciālisti, lai atsevišķos attēlus atkal "sastiķētu" kopā vienā 3D kartē.