Vēl pērn rudenī ziņots, ka SKS Krievijas pusē konstatēta tehnisko šķidrumu noplūde. Tas bija trešais incidents gada laikā un raisīja jautājumus par to, vai Krievijas kosmosa aģentūra nākotnē būs spējīga garantēt drošu savas stacijas puses ekspluatāciju. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī SKS ir palikusi viena no retajām vietām, kur ASV vēl nav pilnībā apturējusi sadarbību ar agresorvalsti Krieviju. Skaudrā realitāte ir tāda, ka SKS nav ekspluatējama bez ASV iesaistes, un nav ekspluatējama arī bez Krievijas iesaistes. Katra no valstīm pārvalda stacijas darbībai kritiski svarīgas sistēmas.