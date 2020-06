Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Juri Stukānu Tieslietu padome ģenerālprokurora amatam izraudzījās no astoņiem pretendentiem. Dažas dienas pēc oficiālas izvirzīšanas apstiprināšanai ģenerālprokurora amatam Stukāns intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" analizēja prokuratūras līdzšinējā darba rādītājus un izklāstīja idejas, kā kriminālprocesu izmeklēšanu un iztiesāšanu padarīt efektīvāku.

Intervijā "Delfi TV ar Jāni Domburu" Stukāns, par kura apstiprināšanu vēl lems Saeima, atklāja, kuru kriminālprocesu izmeklēšanai viņš apstiprināšanas gadījumā varētu pievērst lielāku uzmanību.

Pieredzējušais tiesnesis ir pārliecināts – vienkāršus kriminālprocesus ir jāizmeklē ātri, bet vainīgo sodīšana var notikt jau dažu diennakšu laikā pēc noziedzīgā nodarījuma.

Stukāns arīdzan atklāja, kādēļ uzskata, ka ar korupciju saistītu noziegumu skaits Latvijā ir ir gājis mazumā.

Stukāns ieskicēja, ar ko, viņaprāt, izcēlies katrs no iepriekšējiem ģenerālprokuroriem, kā arī to, ar ko grib no viņiem atšķirties – 01:11.

Super omnia veritas jeb "patiesība ir augstāka par visu" ir Stukāna paša rakstītās prokuratūras attīstības koncepcijas ievadfrāze, tādēļ intervijā viņam nācās skaidrot, kā cer šo tēzi piemērot dzīvē. Viņš arī atbildēja, vai Latvijā joprojām ir spēkā deviņdesmito gadu problēma – krimināli nesodāmi noziegumi – 05:54.

Savas karjeras laikā Stukāns kandidējis uz daudziem augstiem amatiem. Viņš skaidroja, kādēļ – 10:56.

Viņš arī atbildēja uz jautājumiem par iespējamām politekonomisku grupējumu interesēm par ģenerālprokurora amatu – 16:15.

Stukānam esot arī sava hipotēze par to, kas būtu jāmaina prokuratūras pašreizējā uzbūvē, bet pirms to atklāt jāveic audits. Pašreizējo iestādes struktūrshēmu viņš nemaz nav pētījis – 26:03.

Tiesnesis skarbi vērtēja pašas prokuratūras sagatavotā darba pārskata kvalitāti, norādot, ka tajā nekorekti atspoguļots reālais noziedzības līmenis Latvijā – 38:14.

Viņš arī detalizēti klāstīja savu redzējumu, kā Latvijā panākt, ka vienkāršas krimināllietas izmeklē un iztiesā divās dienās, nevis vairākos mēnešos – 43:17.

Stukāns atklāja, par ko, viņaprāt, liecina statistikas dati par tīšām slepkavībām un kāds tiem sakars ar izglītību – 50:24.

Viņš arī neslēpa savu viedokli par to, kādēļ tiesu spriedumi lietās, kas saistītas ar naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir tādi, kādi tie ir. Stukāns arī komentēja to, kādēļ uzskata, ka "Tokyo City" vadība par "aplokšņu algu" maksāšanu sodīta adekvāti – 54:40 un 01:01:25.

Stukāns izklāstīja, kādēļ uzskata, ka dažos gadījumos arī krimināllietas pirmās instances tiesā varētu izskatīt rakstveida procesos un kā tas ietaupītu prokuroru laiku – 01:09:40.

Tieslietu padomes izraudzītais ģenerālprokurora amata kandidāts atklāja, kādēļ sabiedrībai būtu vairāk jāskaidro, kādās jomās prokurori vispār ir tiesīgi rīkoties – 01:16: 43.

Stukāns, kurš darbojās arī VDK Zinātniskās izpētes komisijā sprieda par iemesliem, kādēļ apzinātās sadarbības ar VDK faktu absolūtajā vairākumā gadījumu neizdodas pierādīt – 01:19: 31.

Tāpat pauda savu viedokli par to, vai Latvijā arvien turpinās valsts nozagšana – 01:25:13.