Noskaidroti visi seši 'National Geographic' Latvijas atklājēji

Pirmdien, 6. martā, noslēdzās Latvijas vadošā ziņu medija "Delfi" un globālā televīzijas kanāla "National Geographic" kopīgi veidotā projekta-balsojuma "Latvijas atklājējs" pēdējā kārta. Tajā sacentās piecas spilgtas, cienījamas personības, kuru spējas, sasniegumi un plašās zināšanas tiek novērtētas zinātnieku un pētnieku aprindās. Šajā kategorijā uzvaras laurus plūca Pauls Irbins.

Latvijas atklājējs zinātnieku kārtu ir iedvesmojis godalgots zinātnieks, tehnoloģiju entuziasts, inženieris un "National Geographic" pētnieks Alberts Lins, kura jājamzirdziņš ir vēsturiskas vietas un zuduši objekti. Raidījumos "Lost Cities With Albert Lin" ("Zudušās pilsētas ar Albertu Linu"), "Forbidden Tomb of Genghis Khan", "China's Megatomb Revealed", "Lost Treasures of the Maya", "Buried Secrets of the Bible" un citos viņš aizved skatītāju uz vietām, kādas daudziem pat sapņos nav rādījušās.

Šajā kārtā cīņu par uzvaru uzsāka piecas spožas personības, kuras ar dažādiem sasniegumiem savu vārdu ierakstījušas Latvijas zinātnes un pētniecības ārēs. Balsojumā piedalījās matemātiķis un datorzinātnieks Andris Ambainis, kura pētniecības fokusā ir kvantu skaitļošana, kvantu kriptogrāfija un algoritmu teorija, fiziķis ar spēcīgu interesi par kvantu tehnoloģijām, LU profesors un arī dedzīgs zinātnes skaidrotājs Vjačeslavs Kaščejevs, vadošā pētniece un grupu vadītāja Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Latvijas Genoma centra un genoma datubāzes vadītāja Vita Rovīte, Latvijas kosmosa industrijas asociācijas prezidents, zinātkāres centru ZINOO un Kosmosa izziņas centra veidotājs ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi sociālu sistēmu pašorganizēšanā un optimizācijā Pauls Irbins, kā arī bioloģijas doktore, Pasaules latviešu zinātnieku kongresa satura komisijas un L'Oréal-UNESCO Baltijas jauno talantu programmas "Sievietēm zinātnē" organizatore Ilze Dimanta.

Nedēļas garumā lasītājiem bija iespēja balsot par savu favorītu. Kopumā par visiem dalībniekiem tika atdotas 2613 balsis, no tām 1339 – par Paulu Irbinu.

Uzvarot balsojumā Irbinam būs iespēja doties īpašā piedzīvojumā vai parādīt savu ikdienu, un martā visu Latvijas atklājēju piedzīvojumus video formātā pamazām sāksim nodot "Delfi" lasītāju vērtējumam.

Arī "Latvijas atklājējs" balsotāji cīnās par balvām, un pēc šīs kārtas ērtu un mūsdienīgu ceļojumu somu ar "National Geographic" un "Delfi" suvenīriem saņem Inta Bardule (int********@gmail.com).

Līdz ar projekta-balsojuma noslēgšanos no visiem balsotājiem, kas piedalījās kādā no kārtām, tika izlozēts arī viens, kurš iegūst galveno balvu – "iPhone 14". Šo balvu saņem Dace Indrika (dac*********@gmail.com). Ar uzvarētājiem par balvu saņemšanu sazināsimies personīgi.

Seši varoņi, ar kuriem drīzumā tiksimies

Jau vēstīts, ka šī projekta iedvesma ir globālā televīzijas kanāla "National Geographic" raidījumu vadītāji – seši starptautiski pazīstami atklājēji, kuru zinātkāre un piedzīvojumu gars paver pasauli plašāk. Latvijas atklājēju meklējumi aizsākās 17. janvārī, un septiņu nedēļu garumā 30 mūsu izvēlēti varoņi – aizraujošas un spilgtas lokālās personības, kuru profesionālā darbība, vaļasprieki vai intereses atklāj Latvijas daudzpusīgās šķautnes, – sacentās par atklājēja titulu kādā no sešām kategorijām: pavārmākslā, piedzīvojumos, vēsturē, žurnālistikā, savu spēju pārvarēšanā un zinātnē.

Pavārmākslas kategorijas iedvesma bija "National Geographic" raidījuma "Gordons Remzijs: neatklātās teritorijas" galvenais varonis, izcilais šefpavārs Gordons Remzijs – kulinārijas lietpratējs, kurš pazīstams ne tikai ar gatavošanas prasmēm, bet arī visai šerpo dabu. Šajā kategorijā par uzvaru cīnījās konceptpavārs Renārs Purmalis, kurš pierāda, ka ēdiens var kļūt par piedzīvojumu, Latvijas garšu pazinējs, sezonālo meža, pļavu un dārzu produktu atklājējs Ritvars Toms Logins, pavāre-konditore un saldo kārumu noslēpumu atklājēja Liene Zemīte, šefpavārs Lauris Aleksejevs, kurš mūsdienu garšas meklē lokālos produktos, un šefpavārs Rūdolfs Šteinbergs, kurš ir īstens medījumu gaļas pagatavošanas lietpratējs. Ar 2763 balsīm šajā kārtā uzvarēja Renārs Purmalis. Kopā par Latvijas garšu atklājējiem saņēmām 7064 balsu.

Piedzīvojumu kārtas patrons bija britu piedzīvojumu meklētājs, par mūsdienu dēkaini dēvetais Bērs Grills. Viņš "National Geographic" šovā "Running Wild with Bear Grylls" ("Skrējiens savvaļā ar Bēru Grillu") dažādos piedzīvojumos un izaicinājumos dodas kopā slavenībām. Arī piedzīvojumu kārtai bijām izraudzījušies piecas spilgtas lokālās personības. Balsojumā piedalījās žurnālists ar ģeogrāfa diplomu Dzintris Kolāts, kurš regulāri dodas pārgājienos un ekspedīcijās, azartiskais dīdžejs, mūziķis, ceļotājs un zemessargs Gustavs Terzens, pārgājienu entuziaste Linda Logina-Krūze, kura mežu dēvē par savu rokenrolu, "outdoor" instruktore Agnese Zeltiņa, kura dabu sauc par savu labāko draugu, un Latvijas stāstu un cilvēku atklājēja Māra Sleja, kura mieru rod dabā un tās stihijās. Ar 1311 balsīm cīņā uzvarēja Gustavs Terzens. Kopā par Latvijas piedzīvojumu atklājējiem saņēmām 3634 balsu.

"Latvijas atklājējs" vēsturnieku kārtu iedvesmoja šarmantā britu vēsturniece Betānija Hjūza, kuras aizraujošie stāstījumi par senām civilizācijām un Senās Ēģiptes dārgumiem novērtējami raidījumos "Dārgumi ar Betāniju Hjūzu" un "Senās pasaules vērtīgākie dārgumi". Šīs kārtas pieci censoņi – lokālās personības – bija Andrejs Gusačenko, kura pētniecisko interešu fokusā ir Latvijas vēsturē maz pētītā krievu pretboļševiku kustība Latvijā starpkaru periodā, Inna Gīle, pirmā vēsturniece, kura padziļināti pievērsusies Latvijas militārās medicīnas vēstures izpētei, Kārlis Sils, kuru īpaši interesē Latvijas un Rīgas vēsture starp 1860. un 1940. gadu, viduslaiku vēstures rekonstrukciju kluba "Rodenpoys" aktīvists Uģis Urtāns, kā arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas pētniece un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes vadošā pētniece Astra Spalvēna. Ar 1740 balsīm cīņā uzvarēja Kārlis Sils. Kopā par Latvijas vēstures atklājējiem saņēmām 4400 balsu.

Žurnālistikas kārtas iedvesma – bezbailīgā žurnāliste Mariana van Zellere, kura "National Geographic" veidotajā raidījumā "Nelegālā tirdzniecība ar Marianu van Zelleri" izgaismo pagrīdes organizācijas, kontrabandas tīklus, narkokarteļus, melno tirgu un citus nelegālus veidojumus, kuros likumam nav nekāda spēka. Balsojumā piedalījās TV3 žurnāliste Ieva Vārna, kura par jaunajām aktualitātēm bieži ziņo no "karstajiem punktiem", "Re:Baltica" un TV3 ziņu dienesta žurnāliste Inese Liepiņa, "Delfi TV" žurnāliste Olga Dragiļeva, kura iestājas par mazāk aizsargātajiem un izgaismo sociālo nevienlīdzību sabiedrībā, LTV analītiski pētnieciskā raidījuma "De facto" žurnālists Ivo Leitāns un Latvijas Radio ētera personība, pētnieciskā raidījuma "Atvērtie faili" žurnāliste Baiba Runce. Ar 521 balsīm cīņā uzvarēja Ieva Vārna, bet kopā par Latvijas atklājējiem-žurnālistiem saņēmām 1433 balsu.

Savu spēju pārvarēšanas kategoriju iedvesmoja pirmatnējo piedzīvojumu mednieks, izdzīvošanas instruktors un pasaules izzinātājs Heizens Audels. Viņš kopā ar filmēšanas komandu dodas aizraujošos ceļojumos uz dažādiem pasaules nostūriem, iepazīstas ar vietējiem iedzīvotājiem, izzina dabas bagātības un stājas pretī pirmatnējiem izaicinājumiem.

Šajā kārtā piedalījās pasaules apceļotājs, pārgājienu entuziasts un aktīvā tūrisma aģentūras "Postnos" līdzīpašnieks Valdis Vītoliņš, alpīniste Kristīne Liepiņa, kura sasniegusi vairāk nekā 150 virsotnes dažādos pasaules reģionos, viens no Izdzīvošanas skolas dibinātājiem, apmācību un nometņu programmu radītājs Oskars Špickopfs, Marats Eglītis, kurš ar izdzīvošanas iemaņu apgūšanu nodarbojas jau aptuveni 10 gadus un pieredzi guvis gan Āfrikā, gan Gruzijas kalnos, kā arī ģeogrāfs un aizrautīgs dabā gājējs Kristaps Kiziks, kurš purvā jūtas, kā zivs ūdenī. Pateicoties daudzajiem lasītāju ieteikumiem, mūsu izraudzītajam pieciniekam pievienojās arī sestais dalībnieks – gids un ceļotājs Kārlis Zemke, kurš ļoti daudzus iedvesmojis doties nezināmajā un pārkāpt savas robežas. Šajā kārtā saņēmām rekordlielu balsu skaitu – 13203. Ar 4687 balsīm uzvaras laurus plūca Valdis Vītoliņš.

Līdz ar zinātnieku kategorijas balsojuma noslēgšanos un Irbina uzvaru tajā sākas projekta "Latvijas atklājējs" nākamais etaps. Katras kārtas balsojuma uzvarētājs dosies interesantā piedzīvojumā, atklājot kādu vietu, notikumu, personību vai realizējot kādu sen lolotu ideju. Martā pirmos piedzīvojumus video formātā nodosim skatītāju vērtējumam.