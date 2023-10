Lai pievērstu iedzīvotāju un arī valdības uzmanību un mudinātu izvirzīt ambiciozākus mērķus, 19. oktobrī pie Klimata un enerģētikas ministrijas, pie Saeimas ēkas un Esplanādes tika rīkota mākslas akcija –audiovizuāla performance "Nebūs labi". Tās pamatā ir mākslinieku pārdomas, kā klimata pārmaiņu ietekmē varētu mainīties mūsu dziesmu un deju svētki. "Te ir elementi no Dziesmu svētku karoga. Vimpeļu tradīcija ir saistīta ar Dziesmu svētkiem, šie grafiskie elementi ir ņemti no dažādu pilsētu ģerboņiem. Viss ir tieši tādēļ, ka jau tieši mūsu identitātē sakņojas daba, mēs nevaram no tās aiziet," saka māksliniece, scenogrāfe Ieva Stalšene.