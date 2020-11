Ārkārtējās situācijas laikā atver 'LNSO digitālo koncertzāli'

Laikā, kad ārkārtējās situācijas dēļ nav iespējams apmeklēt koncertus klātienē, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) nācis klajā ar alternatīvu veidu, kā priecēt kultūras baudītājus, – izveidojot "LNSO digitālo koncertzāli", portālu "Delfi" informēja LNSO.

"LNSO digitālās koncertzāles" programmā ikvienam bez maksas būs iespēja baudīt līdz šim neredzētus LNSO koncertu videoierakstus.

Pirmais koncerts būs skatāms jau 7. novembrī LNSO "Youtube" kanālā, un tas būs šīs sezonas atklāšanas koncerts. Solists ir pianists Daumants Liepiņš, diriģents – Andris Poga.

Kā skaidro LNSO direktore Indra Lūkina, patlaban tiek piedāvāts alternatīvs koncertu baudīšanas veids, valstī noteiktās ārkārtas situācijas apstākļos dodot iespēju plašai auditorijai koncertus vērot attālināti. "Vēlamies saglabāt saikni ar saviem klausītājiem un sniegt pozitīvas emocijas ikvienam, kas atrodas savā mājvietā, tādēļ esam izlēmuši veidot "LNSO digitālo koncertzāli". Jau pavasarī, ārkārtas situācijas pirmajā dienā, LNSO skatītājiem piedāvāja paredzēto koncertu "Mālera piektā un RIX" baudīt tiešsaistē. Publikas atsaucība bija necerēti liela, tādēļ arī šobrīd lēmums piedāvāt koncertus digitālā platformā šķita loģisks un pamatots," akcentē Lūkina.

"LNSO digitālās koncertzāles" koncerti tiks atskaņoti LNSO "Youtube" vietnē. Saturam var piekļūt arī caur LNSO mājaslapu, spiežot pogu "Digitālā koncertzāle".

Tie klausītājiem noteiktos datumos būs pieejami no pulksten 19 līdz pat pusnaktij.

"LNSO digitālās koncertzāles" projektu sestdien, 7. novembrī, pulksten 19 simboliski atklās pirms mēneša Lielajā ģildē izskanējušais sezonas atklāšanas koncerts. Koncertierakstā varēs dzirdēt Lindas Leimanes jaundarbu Longing. Flashing. Bonding, Sergeja Prokofjeva Otro klavierkoncertu un Aleksandra Skrjabina Otro simfoniju. Koncerta solists – pianists Daumants Liepiņš, diriģents – Andris Poga.

LNSO digitālajā koncertzālē kultūras cienītāji varēs baudīt arī citus muzikālus notikumus.

14. novembrī būs iespēja skatīties šogad festivālā "LNSO vasarnīca" izskanējušo koncertu "LNSO, Raimonds Pauls un Gija Kančeli", kas veltīts Gruzijas komponista Gijas Kančeli piemiņai. Maestro Raimonds Pauls un pērnruden aizsaulē sauktais Kančeli ir jaunības draugi, kas kopā darbojušies gan pie vairākiem ieskaņojumiem, gan muzikālā albuma. No maestro daiļrades izskanēs miniatūra no klaviercikla "Naktstauriņi" Jēkaba Jančevska pārlikumā klavierēm un orķestrim, savukārt no Gijas Kančeli – simfonisks skaņdarbs À la duduki, svīta ar Raimonda Paula izvēlētām kinomūzikas tēmām klavierēm un orķestrim Viļņa Šmīdberga pārlikumā, svīta "Hanuma" Riharda Zaļupes pārlikumā Xylem Trio un orķestrim, kā arī Kančeli tuvu domubiedru – Xylem Trio mūziķu – radīti Kančeli mūzikas pārlikumi.

20. novembrī būs dzirdams "LNSO, Glāss un Mjūlijs" – vēl viens "LNSO vasarnīcas" koncerts, kas klausītājus pārsteidza ar savu spēcīgo, caururbjošo skanējumu, kad LNSO un Igaunijas Valsts simfoniskā orķestra mūziķi LNSO diriģenta Gunta Kuzmas vadībā atskaņoja mūsdienu slavenāko amerikāņu komponistu Filipa Glāsa un Niko Mjūlija skaņdarbus.

28. novembrī būs iespēja vērot koncertu "Čaikovskis un Sibēliuss. Baltijas simfoniskais festivāls". Tajā pie diriģenta pults stājās šarmantā igauņu diriģente Kristīna Poska un solo spēlēja pasaulē pieprasītā vijolniece Kristīne Balanas. Programmā – Pētera Čaikovska Vijolkoncerts, igauņu jaunās paaudzes komponistes Līsas Hiršas skaņdarbs Threshold un Žana Sibēliusa Otrā simfonija.

5. decembrī koncerta "Čaikovskis, Grīgs un Rahmaņinovs" ierakstā publikas mīļotais pianists Vestards Šimkus un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) izpildīs pasaulslaveno komponistu Pētera Čaikovska, Edvarda Grīga un Sergeja Rahmaņinova skaņdarbus. Vairāku starptautisku konkursu laureāts Vestards Šimkus izpelnījies klausītāju un kritiķu atzinību, sadarbojoties ar tādiem diriģentiem kā Andris Nelsons, Vasilijs Sinaiskis, Karels Marks Šišons, Teodors Kurendziss. Ar savu meistarību pianists klausītājus priecējis Eiropā, ASV, Vidējos Austrumos, Ķīnā un Japānā. Pie diriģenta pults būs Ainārs Rubiķis, kurš karjeru veido galvenokārt kā operu diriģents. Kopš 2018. gada viņš ir Berlīnes Komiskās operas muzikālais vadītājs. No 2012. līdz 2014. gadam Rubiķis bija Novosibirskas akadēmiskā operas un baleta teātra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents, un viņa Sibīrijā iestudētās izrādes izpelnījās augstus vērtējumus. Ainārs Rubiķis diriģējis izrādes Maskavas Lielajā teātrī, Barselonas Liceu teātrī, Čikāgas Liriskajā operā un citur.

LNSO digitālā formātā turpina piedāvāt arī "LNSO podkāstu".

Divreiz mēnesī LNSO mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents Andris Poga, kā arī LNSO galvenais redaktors Orests Silabriedis aicina kompānijā viesi, kas nav saistīts ar mūzikas pasauli, lai aprunātos par mūziku, mākslu, filozofiju un pasauli kopumā.