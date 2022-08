Roberts de Niro jaunā gangsterdrāmā spēlēs divus pretiniekus – kriminālās autoritātes

Izcilais aktieris Roberts de Niro ticis pie divām lomām jaunā gangsteru drāmā "Wise Guys" un spēlēs divas kriminālās autoritātes.

Filma top "Warnet Bros" paspārnē un tās režisors ir Berijs Levinsons, kurš iepriekš veidojis tādas filmas kā "Rain Man" un "Wag the Dog". De Niro jau vairākkārt filmējies pie Levinsona – jau pieminētajā "Wag the Dog", filmā "Sleeper", kā arī seriālos "The Wizard of Lies", "What Just Happened".

Jaunās filmas "Wise Guys" centrā būs divas Amerikas itāļu kriminālās autoritātes – Vito Dženovēze un Frenks Kostello. Abu stāsts aizsākas 1957. gadā, kad Dženovēze neveiksmīgi mēģina nogalināt savu pretinieku Kostello. Plānots, ka De Niro atveidos abus galvenos varoņus.

Filmas scenāriju rakstīs Nikolass Piledži, pēc kura grāmatas "Wiseguy: Life in a Mafia Family" savulaik tapa Mārtina Skorsēzes gangsterkino hits "Goodfellas" ("Labie puiši"). Kā zināms šajā filmā, kas nu jau kļuvusi par žanra klasiku, arī spēlēja Roberts de Niro. Tiesa, medijs "Variety" norāda, ka jaunajai filmai un tās scenārijam nebūs saistības ar Skorsēzes darbu.

Kā norāda "Variety", šobrīd 79 gadus vecajam De Niro filma "Wise Guys" būs atgriešanās pie žanra, kas viņu padarīja par zvaigzni. Jāatgādina, ka aktieris filmējies ne tikai "Goodfellas", viņš redzams arī tādas gangsterfilmās kā The Godfather part II", "Mean Streets" un "Casino". Jāatgādina, ka viens no jaunākajiem De Niro ekrāna darbiem ir Skorsēzes filmā "The Irishman", kurā tika izmantotas digitālās tehnoloģijas, lai liktu aktierim un viņa kolēģiem Alam Pačino un Džo Peši izskatīties vizuāli jaunākiem nekā tas ir patiesībā.