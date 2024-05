Donam 16. vieta lielajā "Eirovīzijā". Latvija pārspēja visas cerības un pierādīja, ka ar labu dziedātāju varam izdarīt to, ko nebijām spējuši jau kopš 2016. gada – tikt finālā. Un finālā bijām tālu no mums sākotnēji solītās pēdējās vietas. Noslēdzoties "Eirovīzijas" nedēļai padalīšos ar saviem iespaidiem un pārdomām, tostarp arī par to, kas šogad festivālu nedaudz sabojāja. Politiskais fons.